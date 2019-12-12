Посол: Болгария пообещала транзит газа из России в Сербию 31 мая

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал транзит российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Сербию 31 мая 2020 года.

Об этом сообщил посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

«Я спросил его прямо: «Господин Бойко Борисов, когда русский газ пойдёт в Сербию (через Болгарию. — RT)?» Он сказал: «31 мая». Я говорю: «31 мая? Хорошо, так я сообщаю в Москву, что 31 мая газ из России по балканскому газопроводу (балканский фрагмент «Турецкого потока». — RT) пойдёт в Сербию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил о готовности Болгарии к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию из газопровода «Турецкий поток» с 1 января 2020 года.

4 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории.

Позднее Борисов пояснил, что задержка произошла из-за «обязательных процедур» Европейского союза.

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