Медведев назвал компромиссом газовый контракт России и Украины

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Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал окончание переговоров Украины и России по транзиту газа.
Медведев назвал компромиссом газовый контракт России и Украины
  • РИА Новости

«Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти», — написал Медведев в Facebook.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что соглашения по транзиту газа с Россией снимают многочисленные риски, в частности, для финансовой системы Украины.

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