Начался транзит газа через Украину по новому контракту

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ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Начался транзит газа через Украину по новому контракту
  • РИА Новости

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту», — говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

Отмечается, что ГТС работает в штатном режиме.

Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон написал в своём Facebook, что все номинации по транзиту в рамках нового договора были проработаны.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

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