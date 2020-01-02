«Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Всего же в 2019 году «Газпром» поставил на экспорт 236,9 млрд кубометров газа.
«В том числе в страны дальнего зарубежья, включая Китай — 199,2 млрд кубов. Это 98,7% к уровню рекордного 2018 года и на 2,5% больше, чем в 2017 году. Объёмы поставок в ряд стран Европы достигли максимальных исторических значений. В частности, во Францию, в Австрию, Венгрию и Нидерланды», — сказал он.
По его словам, в Китай по новому трубопроводу уже поставлено 328 млн кубометров. Этот объём будет последовательно наращиваться до проектных 38 млрд кубометров в год.
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