Белоруссия и «Газпром» договорились о ценах на газ в 2020 году
- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс, на встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го.
В начале февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Минск могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа.