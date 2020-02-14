Белоруссия и «Газпром» договорились о ценах на газ в 2020 году

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между компанией и правительством республики, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году.

Как сообщает Интерфакс, на встрече Миллера и Семашко в Санкт-Петербурге также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019-го.

В начале февраля министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Минск могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа.