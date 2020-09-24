В МИД Украины прокомментировали инаугурацию Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белоруссии. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», — написал он в Twitter.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.