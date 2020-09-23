В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

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В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом
  • Reuters

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединённые Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал собеседник агентства.

23 сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии. Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что «цветная революция» в стране не состоялась.

Как заявили в МИД Словакии, у Лукашенко «нет легитимности». Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что Лукашенко «не может претендовать на демократическую легитимность».

С подобным заявлением выступили МИД ЧехииМИД Польши и МИД Литвы.

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