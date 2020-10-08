Джонсон и Зеленский обсудили противостояние «влиянию России»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Лондоне обсудили вопросы совместного противостояния «влиянию России». Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

«Два лидера обсудили важность совместной работы по противостоянию враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе. Они также выразили общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Также обсуждался вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций.

Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.

7 октября герцог и герцогиня Кембриджские приняли в Букингемском дворце Зеленского и его супругу Елену.