«Завуалированный формат дани»: к чему может привести сотрудничество Киева и Лондона в судостроительной сфере

Великобритания может предоставить Украине £1,25 млрд ($1,6 млрд) в виде кредита на развитие судостроения. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, который находится в эти дни с визитом в Лондоне. Средства могут пойти на строительство нескольких военных катеров по британскому проекту. Часть из них предположительно будет построена в Соединённом Королевстве, часть — на украинских верфях. Новые корабли пополнят «москитный» флот Украины. Однако, по мнению экспертов, этот проект не поможет Киеву возродить своё судостроение, а лишь создаст дополнительную долговую нагрузку.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание с властями Великобритании меморандума о развитии украинского военно-морского флота на сумму £1,25 млрд ($1,6 млрд).

Украинский лидер назвал меморандум «важным стратегическим документом».

«Будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. Мы все верили, что снова появится военно-морской флот в Украине. И наконец, это первый такой мощный шаг», — заявил Зеленский, не уточнив, о каком именно сотрудничестве пойдёт речь.

Напомним, 7 и 8 октября Владимир Зеленский с супругой находятся с официальным визитом в Великобритании.

Центральной темой поездки станет подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Кроме того, стороны планируют подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве в оборонной области и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Владимир Зеленский с супругой Еленой на встрече с герцогом и герцогиней Кембриджскими, 7 октября 2020 года

Reuters

© Jonathan Brad

Напомним, в 2020 году Соединённое Королевство вышло из состава Европейского союза. Лондон занят выстраиванием собственных связей с другими странами, отношения с которыми ранее во многом регулировались нормами Евросоюза.

О перспективах британо-украинского партнёрства накануне рассказал в интервью ВВС глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, сторонам предстоит подписать очень большой комплексный документ. Также Лондон и Киев планируют развивать сотрудничество в области безопасности.

Комментируя реплику корреспондента о том, что «были призывы», чтобы британские военные чаще проводили учения в южных регионах Украины, Кулеба отметил, что украинские власти не против этого.

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«Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», — добавил он, пояснив, что Великобритания с самого начала «российской агрессии» оказывала поддержку Украине.

По мнению экспертов, пристальный интерес Лондона к сотрудничеству с Украиной отнюдь не бескорыстен. Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, британскую сторону интересуют украинские ресурсы, такие как дешёвая рабочая сила, чернозем и технологическая база. Кроме того, Лондон интересует выход к Чёрному морю, считает эксперт.

«Для Великобритании Украина — что-то вроде новой колонии, плюс к этому такое сближение Лондона с Киевом в интересах США. Поэтому, британская сторона развернула такую активность», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак.

«Лондон предоставит Киеву кредиты, а потом вернёт их с процентами, потому что тратить эти средства украинская сторона должна на услуги британских судостроительных компаний. На Украине Великобритания чувствует себя колонизатором, как прежде в Азии», — отметил эксперт в комментарии RT.

Наблюдать и учиться

Информация о возможном заключении между Великобританией и Украиной соглашения в области военного судостроения появилась в украинских СМИ ещё в начале 2020 года. Как заявил в январе британский атташе по вопросам обороны на Украине коммодор Королевских ВМС Тим Вудс, британская сторона заинтересована в таком сотрудничестве с Киевом. Однако сначала стороны должны убедиться в том, что те корабли, которые может предложить Лондон, отвечают украинским потребностям.

Артиллерийский катер P175 «Бердянск»

© Минобороны Украины

«И если мы предложим фрегаты, то они очень дороги, и они не вписываются в военно-морскую стратегию Украины. Мы уже тесно общались с представителями ВМСУ о стратегии «москитного» флота. Идет речь о скоростных патрульных катерах и средствах класса «река-море». И именно таким образом мы хотим помочь», — заявил дипломат в интервью украинскому изданию «День».

Вудс также рассказал, что британские производители готовы предложить такие проекты кораблей, которые могут быть построены на украинских предприятиях.

«Это был бы большой успех для украинских судостроительных заводов, возобновить строительство кораблей», — подчеркнул он.

О локализации оборонного производства впоследствии говорил и Вадим Пристайко (в августе Пристайко был назначен послом Украины в Великобритании. — RT) в интервью изданию «Европейская правда». Дипломат выразил надежду на то, что Киев получит реальную военную помощь и содействие в развитии вооружённых сил.

О том, что речь может идти о строительстве части кораблей на базе украинских предприятий говорилось и в ответе британского посольства на запрос украинских СМИ по этой теме.

«Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при строительстве первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения», — приводит «Европейская правда» выдержку из комментария дипмиссии.

Также украинским СМИ удалось уточнить примерные характеристики катеров, получить которые хотели бы украинские ВМС. Как заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко, речь может идти о катерах длиной 50 м, скоростью 30—50 узлов, тоннажем до 400 тонн, способных нести на борту восемь ракет.

«Поставили крест»

Становление на территории нынешней Украины крупного судостроительного центра началось ещё при Российской империи. Верфь, вокруг которой вскоре вырос город Николаев, была введена в строй в 1788 году по распоряжению генерал-губернатора Новороссии Григория Потёмкина. Уже в 1790 году в Николаеве было спущено на воду первое судно. Судостроительные традиции получили своё развитие и в советскую эпоху — так, именно в Николаеве был построен единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Черноморский судостроительный завод

© Wikipedia

Однако после провозглашения Украиной независимости судостроительная отрасль начала постепенно приходить в упадок, а о строительстве крупнотоннажных кораблей уже не шло речи. Так, в 2018 году ПАО «Черноморский судостроительный завод» (входил в Smart Maritime Group) было объявлено банкротом по решению Хозяйственного суда Николаевской области.

При этом во времена СССР завод являлся одним из ведущих мировых производителей крупнотоннажной морской техники и превосходил по ряду параметров все европейские верфи.

Последним крупным проектом, который был заложен на ЧСЗ, стал корвет «Владимир Великий» (проект 58200 «Гайдук-21»). Строительство было начато в 2011 году, но так и не было завершено из-за нехватки финансирования.

Нехватка крупнотоннажных военных кораблей вынудила украинское военно-морское командование обратиться к тактике «москитного флота». Идея принадлежит Игорю Воронченко, который был главнокомандующим ВМС Украины до мая 2020 года. В 2016 году он заявлял, что ключевой боевой единицей украинского флота должен стать ракетный катер. «Москитный флот», по замыслу украинских военных, может атаковать крупные корабли противника целой группой лёгких катеров. Впрочем, эксперты оценивают подобную тактику с изрядной долей скепсиса.

По словам Юрия Кнутова, на черноморском театре военных действий «москитная» тактика обречена на неудачу.

Игорь Воронченко, бывший командующий ВМС Украины

РИА Новости

© Игорь Маслов

«Ещё Пётр Порошенко поставил крест на украинских судостроительных традициях. Власти похоронили идею нормального флота, когда перешли на выпуск катеров вместо крупнотоннажных кораблей и взяли на вооружение эту «москитную» тактику. В действительности при должном финансировании Украина может ещё начать выпуск кораблей для своего флота, но для этого нужно быть самостоятельным государством. Что же касается британских катеров, то это поможет разве что военным заработать на «распиле» средств. Это очередная авантюра», — считает эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак.

«На Украине есть мощности для производства боевых катеров, однако такие проекты, по сути, ставят крест на тех традициях судостроения, которые были в стране. Программы, подобные той, о которой говорит Зеленский, — это просто завуалированный формат дани западным партнёрам, ведь средства будут кредитными, и Киев не только обеспечит заказами британские компании, но ещё и будет платить проценты. В действительности же деньги следовало бы вложить в другие направления, например, на развитие собственных конструкторских решений и оборонно-технических традиций», — подытожил эксперт.