Движение по кругу: повлияет ли на обороноспособность Украины покупка американских катеров Mark VI

Украина может закупить у американских производителей партию патрульных катеров Mark VI на общую сумму в $600 млн. В США полагают, что этот контракт «не нарушит баланс военных сил в регионе». Хотя Киев вынужден постоянно просить помощи у МВФ, военные расходы страны сохраняются на стабильно высоком уровне, отмечают эксперты. Однако, по мнению аналитиков, нынешняя сделка не поможет заметно улучшить обороноспособность Украины, .

Госдепартамент одобрил возможную поставку Украине партии новых патрульных катеров Mark VI на сумму $600 млн. Соответствующую информацию опубликовало Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

Внешнеполитическое ведомство США санкционировало поставку Украине в общей сложности 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующего оборудования и вооружений, включая радары, акустические системы, системы идентификации «свой — чужой», корабельные пушки MSI Seahawk и акустические системы дальнего радиуса (LRAD).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Reuters

© Fabrizio Bensch

«Предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов посредством повышения уровня безопасности страны-партнёра, которая действует во имя политической стабильности и экономического развития в Европе», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что будущий контракт «укрепит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам» и позволит использовать современные скоростные суда малой дальности плавания для охраны территориальных вод.

«Предлагаемая сделка о приобретении оборудования и его обслуживании не нарушит сложившийся в регионе баланс военных сил», — утверждается в заявлении DSCA.

В сообщении также говорится о том, что с просьбой к американской стороне продать катера обратилось правительство Украины. Однако говорить о конкретном контракте пока рано — решение Госдепа означает лишь, что сделка может потенциально состояться.

В Киеве уже отреагировали на решение Вашингтона: глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что этот шаг американской стороны «демонстрирует уровень доверия и партнёрства» между странами.

Схвалення Державним департаментом США можливої закупівлі до 16 сучасних патрульних катерів Mk VI для ВМС України @UA_NAVY демонструє рівень довіри і партнерства між Україною і США. Разом ми посилюємо обороноздатність України на морі, забезпечуємо стабільність і безпеку в Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

«Вместе мы усиливаем обороноспособность Украины на море, обеспечиваем стабильность и безопасность в Европе», — написал украинский министр в Twitter.

Американский патруль

Напомним, первый патрульный катер нового поколения Mark VI, разработанный компанией SAFE Boats International впервые поступил на вооружение ВВС США в 2015 году. В 2016 катера этой модели были переброшены для несения службы в район Персидского залива.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, катера Mark VI могут охранять морские границы, включая борьбу с контрабандистами.

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«Но если в Киеве надеются на то, что поставка этих катеров станет шагом к тому, чтобы сравнять возможности украинского флота с российским Черноморским флотом, то это самоубийственные идеи. Сегодня Украине нужен прибрежный флот, и благодаря этим катерам она его получит. Но вооружение на этих катерах настолько слабое, что говорить о том, что на Украине будет сильный флот, не приходится», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что впервые информация о возможной передаче Украине катеров Mark VI появилась в марте 2020 года. Тогда о такой вероятности сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе и администрации США. Уточнялось, что конгресс США был поставлен в известность о планах Пентагона поставить Киеву радиолокационные станции, катера и другую технику на сумму в $125 млн. Сообщалось, что поставка будет осуществлена в рамках выделенной украинской стороне помощи на общую сумму в $250 млн. В Пентагоне тогда отказались комментировать эту информацию.

Вместе с тем указанная в сообщении DSCA сумма в $600 млн более чем вдвое превосходит объемы безвозмездной помощи, выделяемой Украине американскими партнёрами по оборонной линии. Однако эксперты полагают, что часть этой помощи будет использована именно для покрытия расходов Киева на поставку патрульных катеров. В том случае, если сделка вообще состоится.

Артиллерийский катер P175 «Бердянск»

© Минобороны Украины

Хотя из-за финансовых сложностей Украина вынуждена вновь и вновь обращаться за кредитной поддержкой к МВФ, правительство не жалеет средств на военные расходы, отмечают аналитики. При том, что суммарные доходы украинского бюджета в текущем году составят $36 млрд, минобороны получит в своё распоряжение порядка $9 млрд.

«Часть этих средств может быть направлена на закупку американских вооружений. Кроме того, частично сумму контракта может покрыть и предоставляемая США помощь», — отметил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Скорее всего, частично расходы Киева на покупку американских катеров будут покрыты за счёт американской же помощи», — предположил эксперт в беседе с RT.

Дефицит ресурсов





Ранее Киев уже получал американские военные катера, но не новые, а списанные из ВМС США. В 2018 году в качестве «подарка» Вашингтон передал украинской стороне два патрульных катера класса Island, оба судна находились в эксплуатации с 1988 года. При этом, по данным СМИ, Киеву всё же пришлось заплатить порядка $10 млн за транспортировку судов и обучение персонала.

В 2019 году украинский кабмин распространил информацию о переговорах с властями Франции на предмет поставки Украине 20 новых сторожевых катеров французского производства OCEA FPB 98. Сообщалось также о переговорах между Парижем и Киевом о возможном запуске совместного производства таких кораблей.

Катер OCEA FPB 98

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© KabminUA

Многоцелевой катер FPB 98 предназначен для осуществления береговой охраны и позволяет обеспечивать общее присутствие на море для сдерживания незаконной деятельности контрабандистов, пиратов и браконьеров, а также для работ по защите морской среды и поисковых миссий.

Однако ни одного французского катера украинские моряки до сих пор не получили, хотя продвигаемая украинским командованием концепция «москитного флота» предполагает наличие большого количества боевых катеров. В рамках этой концепции предполагается задействовать «стаю» небольших катеров для борьбы с крупными военными кораблями возможного противника.

При этом эксперты сомневаются в эффективности этой тактики.

«По большому счёту, «москитная стая» Украины способна бороться разве что с контрабандистами. У Киева нет средств и технических возможностей для того, чтобы полноценно воплотить в жизнь эту идею, украинские моряки располагают только небольшим количеством никак не защищённых с воздуха катеров», — отметил Виктор Литовкин.

Политика замещения импортом

Идея создания в составе ВМС Украины так называемого «москитного флота» появилась вынужденно. Хотя за годы нахождения в составе сначала Российской империи, а затем СССР территории на юге современной Украины были превращены в один из крупнейших в мире центров судостроения, после обретения независимости молодое государство не смогло сохранить кораблестроительную отрасль. И это при том, что после распада СССР Украине достался в наследство крупный военно-морской флот, насчитывавший 30 боевых кораблей, одну подлодку и три десятка судов сопровождения.

Однако старые корабли постепенно выработали свой ресурс, а с пополнением флота новыми судами возникли сложности. В 2018 году вице-адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что отказ властей выделить средства на строительство корвета из серии «Владимир Великий» проекта 58250 приведёт украинское судостроение к «точке невозврата». При этом речь шла о достаточно скромной сумме чуть более $50 млн.

Вице-адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Возглавивший государство в 2019 году Владимир Зеленский пообещал, что проект 58250 будет возрожден. Однако эксперты сомневаются в том, что власти Украины действительно займутся возрождением отечественного судостроения вместо закупки техники на западе.

По мнению Ростислава Ищенко, в первую очередь Киев руководствуется в этом вопросе политическими мотивами.

«С политической точки зрения покупка катеров у США якобы продемонстрирует, что нынешняя власть Украины пользуется американской поддержкой, хотя это и не увеличит боеспособность украинского ВМС. Если такой контракт будет подписан, это станет примером политической закупки. В этом контексте властям выгодней направить миллионы долларов американским производителям, а не отечественным предприятиям», — пояснил эксперт.

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Такая политика вызывает недоумение даже в среде украинских военных. Как заявил источник RT в ВМС страны, украинский флот находится в плачевном состоянии.

«И непонятно, зачем закупать именно эти американские катера, вместо того, чтобы разместить заказы на украинских заводах? Покупка партии патрульных катеров не улучшит боеспособность наших военно-морских сил», — считает собеседник RT.

По мнению Андрея Суздальцева, сейчас украинское судостроение находится в порочном круге, выйти из которого крайне сложно.

«Сегодня украинская государственность построена на коррупции, в таких условиях невозможно создавать крупные проекты. Кроме того, Украине не хватает и технологий, а получить их в нынешней ситуации она может только на западе. Но для этого Киев должен демонстрировать враждебный настрой к России, а также просить о военной помощи и поставках. Это замкнутый круг, который Украина не готова разорвать», — подытожил эксперт.