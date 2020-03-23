«Могут ходить только в спокойную погоду»: способны ли украинские катера «Кентавр» конкурировать с российскими судами

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр», которые разрабатываются для украинских ВМС, превосходят большие десантные корабли Черноморского флота России, считают журналисты телеканала украинского Минобороны. В снятом ими ролике говорится о якобы превосходстве украинских судов над «давно выработавшими свой ресурс» российскими кораблями. По мнению экспертов, подобные сравнения носят спекулятивный характер и призваны прорекламировать украинское судостроение. В действительности же, как отмечают аналитики, катера, которые Киев строит на протяжении последних лет, не могут действовать без прикрытия, которое не предусмотрено в рамках концепции «москитной стаи».

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр», разрабатываемые для украинских ВМС, станут «достойным ответом» Киева большим десантным кораблям Черноморского флота ВМС России. Такое мнение прозвучало в сюжете телерадиостудии «Бриз» Министерства обороны Украины, посвящённом украинским катерам.

По словам авторов ролика, испытания двух десантно-штурмовых катеров «Кентавр», разработанных на Украине, продолжаются. На этой неделе военные моряки вместе с судостроителями провели стрельбы установленных на судах авиационных реактивных систем залпового огня с применением неуправляемых ракет С-8. Сообщается, что для использования на море установки были модифицированы, и во время испытаний ракеты смогли поразить береговую цель на расстоянии нескольких километров. Напомним: неуправляемая ракета С-8 была разработана ещё в 1960-х годах на базе советского КБ «Точмаш».

В украинском Минобороны утверждают, что катер «Кентавр» «приятно удивил» военных, поскольку разработчики смогли улучшить мореходные возможности корабля. Отмечается, что катер способен разгоняться до 30 узлов и имеет возможность быстро высаживать на берег десантную группу в количестве 36 бойцов.

Такие характеристики «вполне устраивают» командование украинского ВМС, и, что самое главное, «Кентавры» станут «достойным ответом устаревшим большим десантным кораблям Черноморского флота РФ», которые якобы гораздо медленнее, а также «давно исчерпали свой ресурс», полагают в военном ведомстве Украины. Уточняется, что два «Кентавра» скоро пополнят военный флот Украины, а третий корабль пока строится.

«Дифферент какой-то или крен»

Два катера типа «Кентавр» были заложены на верфях киевского предприятия «Кузница на Рыбальском» в 2016 году. Разработка кораблей была поручена Исследовательско-проектному центру кораблестроения. Ранее «Кузница на Рыбальском» принадлежала экс-президенту Петру Порошенко, который лишь осенью 2018 года продал контрольный пакет акций предприятия компании «Эвинз лимитед», конечным бенефициаром которой является бизнес-партнёр Порошенко Сергей Тигипко. В этот же период оба «Кентавра» были спущены на воду.

"Кузница на Рыбальском"

© Wikimedia Commons

При разработке катеров украинские конструкторы взяли в качестве образца шведский десантно-штурмовой катер Stridsbat 90 компании Dockstavar. Корабль рассчитан на патрулирование прибрежной акватории и проведение десантных операций.

Заводские испытания двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр-ЛК» завершились в сентябре 2019 года. Как заявили тогда в украинском оборонном ведомстве, поскольку катера были построены по натовским стандартам, они заметно отличаются от кораблей, произведённых ещё в СССР и стоящих сейчас на вооружении украинских ВМС. По словам разработчиков, системы управления корабля могут работать в автоматическом режиме, на его борту установлены станция радиолокации и современное навигационное оборудование.

В качестве преимуществ «Кентавров» украинские военные называют манёвренность, устойчивость к штормам в три балла, бронированный корпус, а также большую автономность и малозаметность.

При этом ещё в мае 2019 года у кораблей был выявлен ряд серьёзных изъянов. Первым об этом заявил в эфире телеканала UMN руководитель неправительственной организации «Украинский милитарный центр» Тарас Чмут.

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«Он («Кентавр». — RT) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это всё может быть хорошо: быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьётся — и вопросы, вопросы, вопросы…» — отметил эксперт.

Позднее он посоветовал властям сосредоточиться на закупке кораблей на Западе, поскольку собственное строительство таких машин является «лотереей».

Мнение Чмута косвенно подтвердил и начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Василий Радчук. Однако имеющийся у кораблей крен в четыре градуса он назвал плюсом для такого типа катеров.

При этом Радчук отметил, что скорость «Кентавра» не вполне удовлетворяет украинских военных моряков, но над устранением этого недостатка будут работать конструкторы.

Кроме того, по мнению капитана, украинский «Кентавр» превосходит и шведский Stridsbat 90, и российский десантный катер аналогичного класса типа «Раптор». По словам Радчука, «Кентавр» способен прибыть в любую точку Чёрного моря и быстро вернуться обратно.

Впрочем, по мнению опрошенных RT экспертов, совершить такой бросок украинский катер способен лишь в особых погодных условиях.

«Катера типа «Кентавр» способны ходить по морю только в спокойную погоду. Любой шторм может легко превратить это судно в достояние морских глубин. Что же до сравнения этих катеров с российскими большими десантными кораблями, то это вообще неуместно. Как можно сопоставлять 50-тонный корабль с самым малым кораблём, имеющим в десять раз меньшее водоизмещение? Это просто некорректно», — отметил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, подобными заявлениями украинская сторона просто пытается показать, что на Украине ещё умеют строить военные корабли.

Военные корабли Черноморского флота

РИА Новости

© Василий Батанов

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Заявлять, что артиллерийский катер «Кентавр» может противостоять десантным кораблям Черноморского флота, — бахвальство и глупость, потому что это невозможно. Флот — это конгломерат кораблей, сил и средств, он не делится на отдельные корабли, поэтому нельзя говорить о противостоянии одного корабля другому», — пояснил эксперт в комментарии RT.

По его словам, Министерство обороны Украины «пытается продемонстрировать, что Киев всё ещё силён в судостроении, но на самом деле это не так».

Хрупкие «москиты»

Десантно-штурмовые «Кентавры» не единственный украинский проект в сфере оборонного судостроения, разрабатываемый в последние годы. К примеру, в 2014 году украинское оборонное ведомство приняло решение возобновить выпуск катеров проекта 58150 «Гюрза-М». Военное ведомство рассчитывало получить 18 кораблей до 2020 года, однако к осени 2019 года с верфей сошли только семь судов. Стоит отметить, что строительством катеров «Гюрза» также занимается «Кузница на Рыбальском».

Однако, как признался в интервью порталу «Думская» заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан 1-го ранга Андрей Рыженко, малые бронекатера типа «Гюрза-М» практически непригодны для эксплуатации на море, их применение ограничивается реками и Азовским морем.

Заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитан 1-го ранга Андрей Рыженко

© Скриншот с видео: Youtube

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Чёрном море при волнении в три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности», — заявил Рыженко. Он добавил, что главной ошибкой кораблестроителей была попытка сделать из полицейского речного катера морской боевой.

При этом Киев нуждается в большом количестве морских военных катеров, если действительно ещё рассчитывает реализовать концепцию «москитного флота». Автор этой идеи — главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Украинское командование рассчитывает атаковать крупные военные корабли противника целой «стаей» малых катеров, пользуясь их относительной малозаметностью для радаров. Как заявил в феврале 2020 года вице-адмирал, первый заместитель командующего ВМС Вооружённых сил Украины Андрей Тарасов, в сложившихся условиях украинской стороне нужно иметь малый флот, способный быстро наносить удары.

По мнению Алексея Леонкова, Украина сейчас способна построить порядка 10—20 малых катеров.

«Но толку от этого не будет, потому что катера такого типа весьма уязвимы и должны использоваться только под прикрытием сил флота, а не как самостоятельные боевые единицы», — пояснил эксперт.

Построить же крупные военные корабли Киев не может, потому что большинство старейших судостроительных предприятий на Украине просто разваливаются.

«Ранее у Украины были заводы, сейчас у неё лишь судостроительные мастерские», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Виктор Литовкин. По словам эксперта, даже если бы Киев смог построить много катеров для участия в тактике «москитной стаи», это не имело бы смысла.

«В одиночку такие корабли не защищены, их могут, к примеру, легко поразить с воздуха. Но создать полноценный военный флот Киев не может, ведь судостроительная промышленность — это не только постройка кораблей, но и производственный комплекс, в который входят двигатели, системы управления, локаторы, наполняющие любое судно. Сегодня ничего этого у Киева нет», — подытожил эксперт.