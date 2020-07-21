«Цели не меняются»: в Чёрном море стартовали учения США и Украины Sea Breeze 2020

Учения Sea Breeze 2020 стартовали в Чёрном море. В них принимают участие военные из США, Украины и ряда стран — участниц и партнёров НАТО. Манёвры станут двадцатыми по счёту, но в этом году пройдут в усечённом формате из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, Чёрное море давно превратилось в точку пересечения стратегических интересов целого ряда держав и США хотят закрепить своё присутствие в этом важном регионе.

20 июля в Чёрном море стартовали военные учения под эгидой США и Украины Sea Breeze 2020. В них также принимают участие военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.

Учения продлятся семь дней, в них будут задействованы 26 боевых кораблей, 19 самолётов и около 2 тыс. военнослужащих из восьми стран — членов НАТО и партнёров альянса. В манёврах примут участие корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО.

Накануне для участия в учениях в акваторию Чёрного моря зашел ракетный эсминец USS Porter (DDG 78), приписанный к 6-му флоту ВМС США. Корабль оснащён крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО Aegis.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте 6-го флота ВМС США, целью учений Sea Breeze является «создание объединённого потенциала для обеспечения морской безопасности в регионе и укрепления отношений сотрудничества между государствами-партнёрами».

Вице-адмирал Юджин Блэк, командующий 6-м флотом ВМС США

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«Возвращение эсминца USS Porter в Чёрное море вновь подтверждает преданность 6-го флота ВМС США и Военно-морских сил США своим союзникам и партнёрам по НАТО, — заявил вице-адмирал Юджин Блэк, командующий 6-м флотом ВМС США. — Наше участие в таких межгосударственных учениях, как Sea Breeze, — это наглядное свидетельство готовности Соединённых Штатов к обеспечению коллективной обороны Европы».

В учениях Sea Breeze 2020, помимо эсминца USS Porter, с американской стороны будет задействован патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

Как отметило командование 6-м флотом ВМС США, нынешний заход эсминца USS Porterстал пятым в 2020 году случаем появления американского военного корабля в Чёрном море.

В прошлый раз эсминец USS Porter зашёл в Чёрное море 19 июня, вскоре к нему присоединился десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD 51). Корабли провели совместные учения с румынским фрегатом ROS Regina Maria, турецким ракетным корветом TCG Kinalida и болгарским малым противолодочным кораблём BGS Reshitelni. USS Porter покинул акваторию Чёрного моря 7 июля.

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Местом постоянного базирования эсминца USS Porter является военная база ВС США в испанской Роте. Там дислоцированы также эсминцы ВМС США USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross.

В МИД России уже прокомментировали учения НАТО Sea Breeze 2020. Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко, манёвры и активность альянса в Чёрном море не пропорциональны реальной необходимости.

«Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фланге, ещё одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока. Вся эта активность не соответствует реальным потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создаёт новые разделительные линии в Европе», — заявил дипломат.

Грушко также отметил, что действия НАТО, включая учения Sea Breeze 2020, не укрепляют, а, напротив, ослабляют региональную безопасность.

Черноморский флот ВМФ России следит за действиями американского эсминца в Чёрном море. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на информацию Национального центра управления обороной РФ.

Параллельно Минобороны России провело внезапную проверку боевой готовности Черноморского флота. В районе Феодосии (Крым) отдельная бригада морской пехоты провела учебный бой за высадку десанта на необорудованное побережье. Поддержку морской пехоте оказали тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа. Кроме того, на подходах к району учебной высадки фронтовые бомбардировщики Су-24М отработали задачи по подавлению десантной обороны противника.

Кроме того, в акватории Чёрного моря прошли совместные манёвры фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» при участии более 10 самолётов морской авиации и противовоздушной обороны. Военные отработали уничтожение кораблей условного противника.

В армейской проверке приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники и вооружений. Инспектировал ход внезапной проверки заместитель начальника Генштаба ВС РФ вице-адмирал Виктор Лиина.

«Критически значимая роль»

В отличие от российского Военно-морского флота, военные корабли ВМС США не могут находиться постоянно в Чёрном море. Согласно конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы срок пребывания военных кораблей нечерноморских держав в Чёрном море ограничен 21 днём. Кроме того, ограничен и суммарный тоннаж кораблей нечерноморских стран, находящихся в Чёрном море: он не должен превышать 30 тыс. тонн.

Напомним, учения Sea Breeze походят с 1997 года в акватории Чёрного моря и на территории Украины. Ключевыми участниками манёвров являются США и Украина, также в учениях задействованы страны — участницы НАТО и партнёры альянса. В этом году манёвры пройдут в 20-й раз.

В 2020 году коррективы в планы союзников внесла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. В конце мая пресс-служба командования ВМС Украины сообщила, что стороны приняли решение отказаться от сухопутной части учений и провести манёвры исключительно на море с применением авиации.

Такое решение было принято из соображений безопасности. Поэтому в этом году основное внимание во время учений будет уделено отработке безопасности операций на море, включая противолодочную, противоракетную и противовоздушную оборону.



В начале июля также стало известно о том, что срок проведения учений будет сокращён до семи дней. В них принимают участие только корабли и самолёты, составляющие морской и авиационный компонент манёвров, в то время как развёртывание водолазного компонента и международного штаба учений в Одессе было отменено.

USS Porter

Reuters

© Yoruk Isik

Однако отказаться полностью от проведения учений в неблагополучной эпидемиологической обстановке американское командование всё же не решилось.

Как отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, таким образом США и НАТО показывают союзникам, что готовы выполнять все обязательства, несмотря на пандемию.

«Так Вашингтон и НАТО хотят продемонстрировать, что стоят на страже Европы», — пояснил эксперт.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, одна из причин, по которым США и Украина всё же не стали отказываться от проведения учений, лежит в области финансирования.

«Бюджет под эти учения уже заложен. И если в этом году отказаться от манёвров, в следующем может встать вопрос об их целесообразности. Ну и кроме того, появление американских военных кораблей в Чёрном море — имиджевый и репутационный вопрос для США. Американская сторона нуждается в том, чтобы хотя бы учениями ответить на успехи России в оборонной области, это уже информационная борьба», — пояснил эксперт в комментарии RT.

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Следует отметить, что США не являются подписантами ключевого документа, регулирующего судоходство в Чёрном море, — конвенции Монтрё. Свои подписи под конвенцией в 1936 году поставили СССР, Турция, Великобритания, Франция, Болгария, Румыния, Греция, Югославия и Япония. Впоследствии к документу присоединилась Италия. Ограничения, введённые конвенцией, не устраивают Вашингтон, американская сторона выступает за пересмотр документа.

Одновременно руководство США на протяжении последних десятилетий занимается активным укреплением своих позиций в Черноморском регионе. Так, в 2005 году американцами были подписаны соглашения с Румынией и Болгарией о создании на черноморском побережье военно-морских баз США, чтобы поддерживать коммуникации с воинскими группировками в Ираке.

Как отмечают эксперты, грузинский конфликт 2008 года стал для Вашингтона удобным поводом для расширения американского и натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Так, в 2010 году стало известно о решении США развернуть свои ПРО в Румынии. Конфликт на Украине и воссоединение Крыма с Россией стали ещё одним поводом для Вашингтона к наращиванию американской военной активности на Чёрном море.

Пролив в Чёрное море

Reuters

© Murad Sezer

Как отметил Андрей Кошкин, события на глобальной политической арене влияют на цели учений Sea Breeze.

«Сейчас все усилия союзников Вашингтона направляются против России, это связано с геополитическими предпосылками. Речь идёт о взвинчивании военно-политической напряжённости по периметру российских границ, в частности на южном направлении», — пояснил эксперт.

По словам Алексея Мухина, Вашингтон не мог не начать наращивать свою активность в Черноморском регионе, если учесть стратегическую роль Чёрного моря.

«Чёрное море играет критически значимую роль, потому что там сосредоточены интересы как России, так и ряда других довольно сильных государств. И для США и их союзников военное присутствие американской стороны в регионе тоже имеет стратегическое значение. Уход США из Черноморского региона стал бы катастрофой для их региональных союзников», — считает эксперт.

«Продемонстрировать мощь»

В июне 2019 года глава комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США Адам Смит призвал Пентагон разработать стратегию противодействия «угрозам, исходящим от России» на Чёрном море. Об этом говорилось в проекте закона об оборонном бюджете США на 2020 год.

А осенью 2019 года американский аналитический центр RAND Corporation представил доклад, посвящённый стратегии «сдерживания» России в Черноморском регионе. По мнению авторов документа, действия России в Крыму, а также модернизация Черноморского флота и расширение сил в Южном военном округе усилили возможности Москвы в регионе. А также дали российской стороне рычаги для влияния на ситуацию на Ближнем Востоке и Восточном Средиземноморье.

Среди возможных мер противодействия этому авторы документа называют оказание помощи Украине и Грузии для развития военного потенциала этих стран.

Украинский министр обороны Андрей Таран

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В июле 2020 года украинский министр обороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились об усилении присутствия «сил и средств» в Чёрном море.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путём увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран — членов альянса», — говорилось на сайте украинского Минобороны.

Сегодняшние учения Sea Breeze являются для США и НАТО политическим инструментом, с помощью которого они демонстрируют солидарность союзников, отметил в разговоре с RT член Научного совета при Совбезе России доктор политических наук Андрей Манойло.

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«Кроме того, они стремятся произвести впечатление на Россию. Однако в военно-стратегическом плане эти учения большой роли всё же не играют, поскольку Чёрное море относительно мало и крупным флотам и кораблям там делать нечего», — пояснил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и Алексей Мухин. По словам эксперта, для России эти манёвры опасности не представляют. Напротив, российская сторона может в этой ситуации задействовать свои системы радиоэлектронного слежения, чтобы прощупать слабые места в потенциале НАТО и сделать для себя определённые выводы.

«Цель этих учений — продемонстрировать военную мощь НАТО, впечатлить Россию, вовлечь в них больше стран и там самым показать нарастание мощи альянса. Из года в год эти цели не меняются», — подытожил эксперт.