«У Киева незавидная роль»: как НАТО планирует усиливать своё присутствие в Чёрном море

Украинский министр обороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам телефонной беседы договорились усилить присутствие альянса в Чёрном море. Кроме того, во время разговора глава Минобороны Украины вновь подтвердил курс на вступление в НАТО и высказался за расширение сотрудничества с военным блоком. Как отмечают аналитики, Североатлантический альянс в последние годы ведёт активную деятельность в черноморском регионе. При этом эксперты считают, что главной целью такой политики является создание постоянной напряжённости на границах России.

Глава украинского Минобороны Андрей Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора согласились усилить присутствие «сил и средств» в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Украины.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путём увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран — членов альянса», — говорится в сообщении на сайте.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в акватории Чёрного моря. По их мнению, обстановка в черноморском регионе продолжает ухудшаться из-за того, что Россия наращивает в нём «своё военное присутствие и меняет баланс сил».

Военные суда, участвовавшие в американо-украинских учениях Sea Breeze в 2018 году в Чёрном море

Reuters

© U.S. Navy

Помимо этого, Украина выразила «заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе». Киев также пригласил государства — члены НАТО «присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года».

В украинском Минобороны подчеркнули приверженность «реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора». Кроме того, Таран поблагодарил генсека НАТО за «непоколебимую позицию» альянса в вопросе «незаконной аннексии Крыма и вооружённой агрессии РФ на востоке Украины» и поприветствовал решение Североатлантического совета о признании Украины партнёром с расширенными возможностями.

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Напомним, Украина получила статус участника Партнёрства по расширенным возможностям НАТО 12 июня 2020 года. В альянсе тогда отметили, что это даёт Киеву более широкий доступ к натовским учениям и программам по повышению военной совместимости сил, а также предоставляет более развёрнутые возможности обмена информацией. При этом подчёркивалось, что этот статус никак не связан с вопросом о полноценном членстве Украины в НАТО.

Таран также заявил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками «необходимо восстановить регулярные заседания Комиссии Украина — НАТО на уровне министров». Глава министерства заверил, что Украина, будучи надёжным партнёром альянса, продолжит предоставлять силы и ресурсы для «операций по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО».

Североатлантическая активность

В последние годы НАТО последовательно укрепляет связи с Украиной. Это выражается в том числе в активной работе на территории страны военных советников из стран — членов альянса. Так, в декабре 2017 года тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак признал, что его ведомству оказывают услуги почти 70 натовских военных специалистов.

Кроме того, Киев постоянно участвует в военных учениях со странами альянса, в том числе на собственной территории. Только на этот год были запланированы американо-украинские учения Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020, однако их пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. При этом в случае с Sea Breeze — 2020 было решено ограничиться лишь морской частью учений. Помимо американо-украинских учений в планах значатся украинско-румынские учения Riverain — 2020 и украинско-британские Warrior Watcher — 2020.

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В то же время корабли НАТО регулярно заходят в Чёрное море. Так, 7 июля стало известно, что три военных судна альянса прибыли в черноморскую акваторию. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.

Речь идёт о минно-тральной группе в составе греческой базы снабжения A470 Aliakmon, тральщика ВМС Испании М-33 Tambre и судна Gaeta ВМС Италии. В Минобороны РФ отметили, что Черноморский флот следит за активностью этих кораблей.

Ранее, в июне 2020 года, в акваторию Чёрного моря вошёл эсминец ВМС США USS Porter. Его действия отслеживали силы Южного военного округа (ЮВО) РФ.

Проявляет активность в данном регионе и авиация НАТО. В июле пресс-служба ЮВО сообщила, что истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота были подняты в воздух для перехвата самолёта-разведчика RC-135W Rivet Joint ВВС США. После идентификации самолёт взял курс на удаление от госграницы России, не нарушив её.

RC-135W Rivet Joint

© U.S. Air Force

При этом в Киеве считают, что НАТО должно ещё активней действовать в черноморском регионе. В мае 2020 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что «Киев хотел бы видеть большее присутствие ВМС НАТО и США» в Чёрном море.

Он отметил, что Украине и НАТО надо разработать «стратегию сдерживания России в черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах».

Раздражитель для России

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал идею увеличения присутствия НАТО в черноморском регионе «сомнительной», поскольку Североатлантический блок и так присутствует там в лице черноморских государств — членов альянса: Турции, Румынии и Болгарии.

В отношении же военных судов нечерноморских государств вне зависимости от их членства в альянсе действуют ограничения, прописанные в конвенции Монтрё, которая регулирует проход судов через черноморские проливы. Данный документ, в частности, предусматривает определённые лимиты на тоннаж кораблей и время их пребывания в регионе.

По словам Кнутова, Украина требует увеличить присутствие НАТО в Чёрном море, поскольку её собственный флот представляет собой печальное зрелище.

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«За исключением фрегата советской постройки «Гетман Сагайдачный» приличных кораблей у них нет. Запад продаёт им старые натовские корабли по очень низкой цене. Их латают, подкрашивают, и украинские власти с помпой преподносят это как долгожданное супероружие. Однако специалистов это не обманывает: так боеспособный флот не создаётся», — сказал аналитик в комментарии RT.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что присутствие НАТО в регионе и без объявленного усиления «довольно серьёзное».

«Это не может не вызывать беспокойства у России, поскольку НАТО — крупнейший военный союз в мире, недружественно настроенный к нам. В настоящее время у российских границ постоянно проходят натовские учения. Данное заявление Тарана, по всей вероятности, может означать их интенсификацию, в том числе с участием Украины», — заявил аналитик.

При этом Кнутов отмечает, что постоянная активность НАТО в Чёрном море и на Украине имеет целью не реальные военные приготовления, а создание «зоны дискомфорта» для России.

«НАТО наплевать на Украину. Они её рассматривают в качестве очень удачного раздражителя для России. Им нужно постоянно создавать дискомфортную обстановку на рубежах нашей страны. Есть такая практика: если проводятся более или менее масштабные учения возле границ, то военные сопредельных государств должны реагировать, потому что в теории никто не может предсказать, чем они обернутся. Поэтому нам приходится поднимать свои войска, проводить незапланированные учения, что требует сил и затрат», — пояснил он.

В то же время Кнутов считает, что ни тесное сотрудничество с альянсом, ни расширенная партнёрская программа не сулят Украине реального вступления в НАТО.

«Это больше политическая поддержка киевского режима и его антироссийского курса. За счёт этого у украинского общества создаётся иллюзия, что Украина практически вступила в НАТО. Но это, конечно, обман. Украину лишь используют в глобальном противостоянии с Россией. У Киева незавидная роль», — уверен Кнутов.

Схожей позиции в данном вопросе придерживается и Шаповалов.

«Вероятность включения Украины, как и Грузии, в НАТО — нулевая. И реальной помощи в случае необходимости НАТО им не окажет. Однако в рамках партнёрства они будут посылать украинских и грузинских солдат в различные горячие точки для участия в операциях альянса, чтобы они там защищали интересы коллективного Запада», — отметил Шаповалов.

По словам Кнутова, Россия в этой ситуации последовательно выступает за поддержание международной безопасности и предсказуемости, чему натовская военная активность возле российских границ не способствует.

«Россия последовательно выступает против создания натовских баз в Грузии и на Украине. Это стратегическая задача. Ну и, конечно, мы занимаемся укреплением наших собственных войск — это главный залог нашей безопасности», — сказал Кнутов.

Присутствие НАТО в Черноморском регионе, конечно же, представляет угрозу для России, считает Владимир Шаповалов.

«Это зона жизненно важных интересов нашей страны. Поэтому Москва всегда будет жёстко реагировать на любые попытки со стороны НАТО расширить здесь своё присутствие», — заключил аналитик.