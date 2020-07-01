Су-27 поднимались на перехват самолёта-разведчика США над Чёрным морем

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«1 июля 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолёта разведывательной авиации ВВС США над акваторией Чёрного моря и осуществлено его сопровождение российскими истребителями», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на значительном удалении от российской границы приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась радиолокационными средствами контроля.

Уточняется, что для перехвата подняли многоцелевые Су-27, которые приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего тот взял курс на удаление от госграницы.



