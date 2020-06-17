Силы ЮВО отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца США

Эсминец ВМС США Porter вошёл в Чёрное море, силы Южного военного округа (ЮВО) отслеживают его действия, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«17 июня 2020 года в акваторию Чёрного моря вошел эсминец УРО Porter (типа Arleigh Burke) ВМС США», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в ЮВО выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.

В мае Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО, зашедшую в акваторию Баренцева моря.