«Претензии на Арктический регион подкрепляются подобными демонстрациями»: группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
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Группа ударных кораблей НАТО, состоявшая из американских и британских судов, покинула воды Баренцева моря, сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.
В состав группы вошли эсминцы Porter, Donald Cook, Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Великобритании, также в патрулировании приняли участие американские разведывательные самолёты P-8A и RC-135. В общей сложности в манёврах участвовали 1200 моряков НАТО.
«Арктика — важный регион. Наши военно-морские силы присутствуют во всём Арктическом регионе, в том числе в Баренцевом море, где обеспечивают безопасность торговли и демонстрируют свободу судоходства в этих сложных условиях», — сказал адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке.
Mission Complete: @USNavy destroyers & @RoyalNavy#British frigate departed the #Barents Sea May 8, following seven days of #Arctic operations.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 8, 2020
The Surface Action Group will continue operations above the #Arctic circle!#OpenForBusiness#PowerForPeacehttps://t.co/rsCCcguSVZ
По его словам, проводимые совместно с Великобританией операции «свидетельствуют о силе и гибкости альянса НАТО, а также его приверженности свободе судоходства в арктических и европейских водах».
По мнению Фогго, страны НАТО «объединили усилия для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и одновременно с этим продолжают проводить эффективную политику сдерживания и обороны во всём Европейском регионе».
Корабли НАТО вошли в Баренцево море 4 мая. Российский Северный флот тогда заявил, что приступил к слежению за американскими и британскими судами.
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО», — сообщили тогда в Национальном центре управления обороной РФ, указав, что в состав группы входят эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Великобритании.
Вместе с тем в пресс-службе 6-го флота утверждали, что уведомили Россию о заходе своих эсминцев в Баренцево море.
Отметим, что незадолго до этого участники группы кораблей НАТО: Porter, Donald Cook и Kent — завершили совместные военные учения в Норвежском море, в ходе которых отрабатывали противодействие подводным лодкам.
Кроме того, эсминец Porter в 2019 году находился в Чёрном море, где контроль над судном осуществляли российские моряки. В Черноморском флоте сообщили, что действия корабля НАТО контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево». Американская сторона, в свою очередь, заявила, что перемещение эсминца нацелено на демонстрацию «приверженности Вашингтона к свободному судоходству».
Комментируя передвижения кораблей НАТО в Баренцевом море, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что западные военные таким образом указали на свою зону интересов и попытались продемонстрировать, что не только Россия имеет отношение к Северному морскому пути и к Арктике.
Также он обратил внимание на то, что подобная операция подразумевает значительную трату материальных ресурсов и средств.
«Я думаю, что это совершенно бесполезная и бессмысленная военная акция. Если они и что-то хотели показать в этом плане, то это надо было делать раньше. Сейчас это делать поздно: Россия в этой зоне за последние десятилетия окрепла и экономически, и военный потенциал нарастила, и, безусловно, в нашей зоне русской Арктики сейчас господствует наше оперативно-тактическое объединение — это Краснознамённый Северный флот, который контролирует обстановку, и с этим надо считаться и США, и блоку НАТО, и всем остальным», — сказал Дандыкин в беседе с RT.
В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что в силу своего геополитического положения и богатства природными ресурсами Арктика становится объектом интересов и для государств, которые не относятся к арктическим.
«Концепция свободного судоходства — это традиционная концепция англосаксов: она предполагает, что они могут плавать там, где пожелают, в том числе намекают или подчёркивают свою возможность контролировать ситуацию в Арктике», — сказал эксперт в беседе с RT.
Подберёзкин отметил, что новая морская доктрина США подразумевает участие в освоении Арктического региона.
«Претензии на Арктический регион и на освоение природных ресурсов и свободу судоходства по Северному морскому пути сейчас де-факто подкрепляется подобными демонстрациями, которые, очевидно, носят провокационный характер», — полагает эксперт.