«Претензии на Арктический регион подкрепляются подобными демонстрациями»: группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

Группа кораблей НАТО в составе трёх американских эсминцев и одного британского фрегата покинула Баренцево море. В ВМС США заявили, что таким образом была продемонстрирована «свобода судоходства в сложных условиях». Передвижения кораблей альянса контролировал российский Северный флот. Эксперты полагают, что демонстрация интереса к Арктическому региону носит провокационный характер.

Группа ударных кораблей НАТО, состоявшая из американских и британских судов, покинула воды Баренцева моря, сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

В состав группы вошли эсминцы Porter, Donald Cook, Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Великобритании, также в патрулировании приняли участие американские разведывательные самолёты P-8A и RC-135. В общей сложности в манёврах участвовали 1200 моряков НАТО.

«Арктика — важный регион. Наши военно-морские силы присутствуют во всём Арктическом регионе, в том числе в Баренцевом море, где обеспечивают безопасность торговли и демонстрируют свободу судоходства в этих сложных условиях», — сказал адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке.

По его словам, проводимые совместно с Великобританией операции «свидетельствуют о силе и гибкости альянса НАТО, а также его приверженности свободе судоходства в арктических и европейских водах».

По мнению Фогго, страны НАТО «объединили усилия для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и одновременно с этим продолжают проводить эффективную политику сдерживания и обороны во всём Европейском регионе».

Корабли НАТО вошли в Баренцево море 4 мая. Российский Северный флот тогда заявил, что приступил к слежению за американскими и британскими судами.

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО», — сообщили тогда в Национальном центре управления обороной РФ, указав, что в состав группы входят эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Великобритании.

Вместе с тем в пресс-службе 6-го флота утверждали, что уведомили Россию о заходе своих эсминцев в Баренцево море.

Отметим, что незадолго до этого участники группы кораблей НАТО: Porter, Donald Cook и Kent — завершили совместные военные учения в Норвежском море, в ходе которых отрабатывали противодействие подводным лодкам.

Кроме того, эсминец Porter в 2019 году находился в Чёрном море, где контроль над судном осуществляли российские моряки. В Черноморском флоте сообщили, что действия корабля НАТО контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево». Американская сторона, в свою очередь, заявила, что перемещение эсминца нацелено на демонстрацию «приверженности Вашингтона к свободному судоходству».

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Комментируя передвижения кораблей НАТО в Баренцевом море, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что западные военные таким образом указали на свою зону интересов и попытались продемонстрировать, что не только Россия имеет отношение к Северному морскому пути и к Арктике.

Также он обратил внимание на то, что подобная операция подразумевает значительную трату материальных ресурсов и средств.

«Я думаю, что это совершенно бесполезная и бессмысленная военная акция. Если они и что-то хотели показать в этом плане, то это надо было делать раньше. Сейчас это делать поздно: Россия в этой зоне за последние десятилетия окрепла и экономически, и военный потенциал нарастила, и, безусловно, в нашей зоне русской Арктики сейчас господствует наше оперативно-тактическое объединение — это Краснознамённый Северный флот, который контролирует обстановку, и с этим надо считаться и США, и блоку НАТО, и всем остальным», — сказал Дандыкин в беседе с RT.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что в силу своего геополитического положения и богатства природными ресурсами Арктика становится объектом интересов и для государств, которые не относятся к арктическим.

«Концепция свободного судоходства — это традиционная концепция англосаксов: она предполагает, что они могут плавать там, где пожелают, в том числе намекают или подчёркивают свою возможность контролировать ситуацию в Арктике», — сказал эксперт в беседе с RT.

Подберёзкин отметил, что новая морская доктрина США подразумевает участие в освоении Арктического региона.