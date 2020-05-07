Появились фото группы кораблей НАТО в Баренцевом море

Опубликованы фото группировки кораблей НАТО, состоящей из трёх эсминцев ВМС США и одного британского фрегата, в Баренцевом море. Снимки размещены 6-м флотом Соединённых Штатов.

В группу входят эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Британии.

Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 6, 2020

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на 6-й флот ВМС США, корабли были направлены в регион для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».

Там также отметили, что заранее предупредили Россию о маршруте кораблей.

4 мая Северный флот взял на сопровождение корабельную группу НАТО, зашедшую в акваторию Баренцева моря.