Появились фото группы кораблей НАТО в Баренцевом море
- Reuters
В группу входят эсминцы Porter, Donald Cook, Franklin Roosevelt ВМС США и фрегат Kent ВМС Британии.
Thank you #USNavy for highlighting our ships doing great things in the #Barents Sea above the #Arctic Circle! https://t.co/tMWXYaFZ4t— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 6, 2020
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на 6-й флот ВМС США, корабли были направлены в регион для «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками».
Там также отметили, что заранее предупредили Россию о маршруте кораблей.
4 мая Северный флот взял на сопровождение корабельную группу НАТО, зашедшую в акваторию Баренцева моря.