Черноморский флот начал слежение за судами НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», — указано в тексте.
Отмечается, что в составе группы — три корабля ВМС Греции, Испании и Италии.
Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное.