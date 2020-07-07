Черноморский флот начал слежение за судами НАТО

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Силы и средства Черноморского флота начали слежение за группой судов НАТО, которая вошла в Чёрное море.
Черноморский флот начал слежение за судами НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями постоянной минно-тральной группы сил первоочередного задействования НАТО», — указано в тексте.

Отмечается, что в составе группы — три корабля ВМС Греции, Испании и Италии.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное.

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