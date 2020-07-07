Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота американских ВМС.

«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля.