Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря

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Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота американских ВМС.
Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря
  • Reuters
  • © Ford Williams/Courtesy U.S. Navy

«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.

Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля.

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