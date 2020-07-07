Эсминец ВМС США Porter уходит из Чёрного моря
- Reuters
- © Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что корабль зашёл в Чёрное море 17 июня для проведения манёвров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО.
Силы российского Южного военного округа отслеживали действия корабля.