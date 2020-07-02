В ВСУ рассказали о получаемой от НАТО помощи

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Киев в настоящий момент является крупнейшим получателем помощи НАТО, предоставляемой государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов.
В ВСУ рассказали о получаемой от НАТО помощи
  • © Міністерство оборони України

Об этом он заявил в интервью порталу «АрмияИнформ».

«Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии... так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооружённых сил Украины», — заявил он.

Вместе с этим он добавил, что с 2014 до 2020 года Украина получила от США помощь на сумму более $490 млн.

По его словам, в эту помощь входило, в частности, оборудование «от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций».

Ранее сообщалось, что украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin.

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