В ВСУ рассказали о получаемой от НАТО помощи
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Об этом он заявил в интервью порталу «АрмияИнформ».
«Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнёрам в рамках трастовых фондов альянса. Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии... так и для предоставления союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития Вооружённых сил Украины», — заявил он.
Вместе с этим он добавил, что с 2014 до 2020 года Украина получила от США помощь на сумму более $490 млн.
По его словам, в эту помощь входило, в частности, оборудование «от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций».
Ранее сообщалось, что украинская армия получила от США новую партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin.