Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на учения

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, разрешающий допуск иностранных вооружённых сил на территорию страны для участия в учениях, которые пройдут в 2020 году.
Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на учения
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Отмечается, что документ был возвращён с подписью президента 12 марта.

В нём поясняется, что в 2020 году на Украине пройдут украинско-американские учения Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020, украинско-молдавские манёвры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher — 2020.

Ранее Верховная рада приняла инициированный президентом закон о допуске иностранных военных на учения на территории Украины в 2020 году. 

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