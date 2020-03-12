Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на учения
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Отмечается, что документ был возвращён с подписью президента 12 марта.
В нём поясняется, что в 2020 году на Украине пройдут украинско-американские учения Rapid Trident — 2020 и Sea Breeze — 2020, украинско-молдавские манёвры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher — 2020.
Ранее Верховная рада приняла инициированный президентом закон о допуске иностранных военных на учения на территории Украины в 2020 году.