Рада приняла закон о допуске на Украину иностранных военных на учения

Короткая ссылка
Верховная рада приняла инициированный президентом закон о допуске иностранных военных на учения на территории Украины в 2020 году. Об этом пишет «Укринформ».

Как отмечается, в пользу документа высказались 289 парламентария.

Речь идёт о допуске подразделений вооружённых сил других государств на Украину в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооружённых сил, украинско-американских учениях Rapid Trident 2020, украинско-молдавских учениях «Юг 2020», украинско-американских учениях Sea Breeze 2020, украинско-румынских учениях Riverain 2020 и украинско-британских учениях Warrior Watcher 2020.

Ранее в Киеве сообщили, что Украина и НАТО проведут учения по обеспечению безопасности в Черноморском регионе с 5 по 9 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить