Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе

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Украина и НАТО проведут учения по обеспечению безопасности в Черноморском регионе с 5 по 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины.
Украина и НАТО в октябре проведут учения в Одессе
  • РИА Новости

«Учения «Нерушимая устойчивость — 2020» состоятся 5—9 октября этого года в Одессе. Участники от Украины и стран — членов НАТО будут отрабатывать алгоритм действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ был подписан украинским вице-премьер-министром по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрием Кулебой и заместителем генсека НАТО по вопросам политики и безопасности Беттиной Каденбах.

«Нам необходимо проводить больше учений и совместных действий с НАТО. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам», — приводит ведомство слова Кулебы.

В декабре 2019 года стало известно, что ракетный эсминец USS Ross Военно-морских сил США вошёл в порт Одессы

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