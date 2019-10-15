В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу
- Reuters
В Генштабе ВСУ заявили, что «посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству».
Отмечается, что в ходе визита эсминца США в Одессу в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа Passex.
13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.