В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу

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В Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия ракетного эсминца ВМС США Porter в порт Одессы. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.
В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу
  • Reuters

В Генштабе ВСУ заявили, что «посещение американским эсминцем Чёрного моря — это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству».

Отмечается, что в ходе визита эсминца США в Одессу в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа Passex.

13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы

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