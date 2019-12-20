«Четвёртая битва за Атлантику»: почему США опасаются российских подлодок с «Калибрами»

Подводный флот России бросает вызов Западу и НАТО в Атлантике и Средиземном море, заявил глава командования объединёнными вооружёнными силами блока американский адмирал Джеймс Фогго. Он высоко оценил возможности атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск», а также дизель-электрических субмарин проекта 636.3. На вооружении этих морских платформ находится ракетный комплекс «Калибр», дальность стрельбы которого планируется увеличить в три раза. Как полагают эксперты, действия Москвы направлены исключительно на защиту национальных интересов, а не на конкуренцию с ВМС альянса.

Глава командования объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО американский адмирал Джеймс Фогго высоко оценил возможности российского подводного флота. По его словам, субмарины РФ составляют конкуренцию ВМС альянса в восточной части Средиземного моря и на просторах Атлантического океана.

«Впервые за долгое время мы наблюдаем значительный рост подводной активности ВМС Российской Федерации. Россия продолжила вкладывать ресурсы в развитие своих возможностей в подводной среде. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО, и Россия неплохо справляется», — цитирует выступление Фогго на встрече с журналистами портал USNI News.

При этом адмирал уверен в превосходстве подводного флота Соединённых Штатов. Однако он прогнозирует обострение соперничества ВМФ России и военно-морских сил НАТО. Уже сейчас, как подчеркнул Фогго, развернулась «четвёртая битва за Атлантику» (первыми тремя битвами он, по всей видимости, считает две мировые войны и противостояние СССР и США до 1991 года).

«Калибр», «Чёрная дыра», «Ясень»

Особое беспокойство у Соединённых Штатов вызывают атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 855 «Ясень», а также дизель-электрические субмарины проекта 877 «Палтус» и проекта 636.3 «Варшавянка» (натовцы обозначают их единым классом Kilo). Как заявил Фогго, данные морские платформы обладают «чрезвычайно большим потенциалом».

«На ум приходит «Северодвинск» (проект 855. — RT). Это превосходная платформа, бросающая серьёзный вызов. Шесть новых субмарин класса Kilo в Восточном Средиземноморье и Чёрном море с гибридной дизель-электрической силовой установкой — последнее слово техники. Они очень малошумные, когда движутся на аккумуляторах», — приводит слова Фогго агентство ТАСС.

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Кроме того, по мнению американского адмирала, российские подлодки обладают большими ударными возможностями благодаря ракетному комплексу «Калибр». В будущем, как утверждает Фогго, субмарины ВМФ получат новые крылатые ракеты, которые смогут поражать цели на дальности свыше 1,5 тыс. км.

Опрошенные RT эксперты считают, что глава командования ОВС НАТО имеет в виду модернизированную версию «Калибра». Как сообщил ранее источник ТАСС в ракетостроительной отрасли, обновлённый боеприпас будет способен уничтожать объекты на дистанции свыше 4,5 тыс. км.

Работы по проекту «Калибр-М» включены в Государственную программу вооружения до 2027 года.

«Калибр-М» будет заметно больше базового образца по массогабаритным характеристикам. В частности, вес боевой части ракеты составит почти 1 т. Она сможет нести как обычный, так и ядерный заряд. Модернизированный «Калибр» пополнит арсенал крупных надводных кораблей (от фрегатов и больше) и атомных подлодок РФ.

С началом сирийской операции ВМФ России неоднократно наносил удары «Калибрами» по целям террористов из акватории восточной части Средиземного моря. Так, в 2015 и 2017 годах боевые пуски осуществили подлодки проекта 636.3. По словам Фогго, у берегов Сирии постоянно дежурят две «Варшавянки». Адмирал подчеркнул, что «Калибры», которыми они вооружены, «могут достичь любой европейской столицы».

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, появление «Калибров» значительно расширило боевой потенциал ВМФ.

«Естественно, их боевое применение и модернизация не остаётся без внимания Соединённых Штатов. Наращивание ракетной мощи российского флота не угрожает европейским городам. Данный процесс служит задачам сдерживания западных ВМС», — сказал Корнев.

К 2023 году количество носителей «Калибров» должно быть увеличено вдвое. Из планов Минобороны следует, что к этому сроку будут построены четыре АПЛ проекта 885М («Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск»), ещё две подлодки, «Пермь» и «Ульяновск», могут быть сданы ВМФ в 2023—2024 годах.

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Также в ближайшие годы Тихоокеанский флот получит пять «Варшавянок». Головная подлодка «Петропавловск-Камчатский» пополнила состав этого оперативно-стратегического объединения в конце ноября текущего года. В 2010—2016 годах серию из шести подлодок проекта 636.3 получил Черноморский флот.

На Западе «Варшавянка» получила прозвище «Чёрная дыра» за выдающуюся малошумность. Субмарины проекта 636.3 относится к классу подлодок третьего поколения, однако они оснащены современной аппаратурой и мощным ударным вооружением. А подлодки для ТОФ получат новые гидроакустическими пластины.

«Разработчикам удалось приблизить шумность («Варшавянки») к фоновым значениям моря. За счёт особой конструкции гидроакустические пластины эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

Проект 885М — это подлодки четвёртого поколения, предназначенные для обнаружения подводных ракетных крейсеров противника и осуществления разнообразных ударных функций. Каждая АПЛ оснащена десятью шахтами, где можно разместить «Калибры», ракеты «Оникс» и «Циркон».

Как рассказал Дмитрий Корнев, в проекте 885М реализована новая, нетрадиционная для нашего кораблестроения полуторакорпусная схема.

«Ранее мы строили подлодки, состоявшие из прочного и лёгкого корпусов. У «Ясеня» своеобразный симбиоз: двумя корпусами закрыты только жизненно важные элементы. Такой подход должен уменьшить шумность наших атомных подлодок, то есть сделать их менее заметными для средств разведки», — рассказал Дмитрий Корнев.

«Активное противостояние России»

Как заявил RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, в последние годы подводный флот России действительно добился немалых успехов. Например, ввод в строй «Варшавянок» позволил усилить позиции России в Чёрном и Средиземном морях. Кроме того, многоцелевые АПЛ и подводные ракетоносцы продолжают нести боевую вахту в Арктике и Атлантике.

Западные СМИ неоднократно писали о возросшей активности подводного флота РФ. В середине декабря немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Оану Лунгеску сообщил, что в октябре ВМФ России в ходе крупномасштабных учений якобы сосредоточил у берегов Норвегии до десяти субмарин.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский»

© Пресс-служба Минобороны РФ

В начале месяца другое немецкое издание, Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликовало материал, где говорится, что альянс обеспокоен присутствием подводных лодок ВМФ в разных районах Мирового океана. В связи с этим Соединённые Штаты создали новые командования для контроля за Атлантикой. Российский флот якобы демонстрирует готовность «бросить вызов каждому потенциальному противнику».

«Подводный флот нашей страны успешно справляется с задачами присутствия в Атлантике, в северных и южных морях. Однако в оценке Фогго и западных СМИ есть определённое лукавство. Отдавая должное нашим подлодкам, американский адмирал и журналисты намекают на необходимость более активного противостояния России, хотя Москва не собирается конкурировать с НАТО», — сказал Коновалов.

Он пояснил, что субмарины ВМФ выполняют конкретные оперативно-тактические задачи. Например, в Средиземном море группировка «Варшавянок» прикрывает российский контингент в Сирии и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Также экипажи субмарин участвуют в учениях, совершенствуя профессиональные навыки.

«Россия не собирается бросать кому-либо вызов или ввязываться в глобальную военную конкуренцию. Наоборот, Москва говорит, что не хочет возвращаться в состояние холодной войны, куда её пытается затянуть Запад. То, что делает российский флот, называется демонстрацией флага и защитой национальных интересов», — подчеркнул Коновалов.