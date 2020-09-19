В ООН заявили об улучшении обстановки на востоке Украины

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов констатировало улучшение ситуации на востоке Украины с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.

Как передаёт ТАСС, официальный представитель структуры Йенс Ларке сообщил, что число инцидентов в сфере безопасности уменьшилось в августе более чем в два раза по сравнению с июлем — с 533 до 251.

«Вступившее в силу 27 июля прекращение огня способствовало тому, что на востоке Украины был зарегистрирован самый длительный период относительной тишины с начала конфликта в 2014 году», — сказал он.

По его словам, число жертв среди мирного населения уменьшилось с 13 в июле до пяти в августе.

При этом Ларке отметил, что «пока нет перемен в том, что касается гуманитарного доступа, который мог бы привести к наращиванию гуманитарной работы», связав это с ограничениями по коронавирусу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает всё, чтобы режим прекращения огня в Донбассе стал постоянным.