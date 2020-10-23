Политические игры: зачем Зеленский объявил о планах провести Олимпиаду на Украине

Украина может побороться за право принять у себя Олимпийские игры, заявил Владимир Зеленский. По его словам, Киев также рассматривает возможность провести Игр совместно с другой страной. Как подчеркнул Зеленский, в этом плане Украина должна быть «амбициозной». О намерении провести на своей территории Олимпиаду прежнее руководство республики говорило ещё до «евромайдана», однако последовавшие за ним события свели эти планы на нет. Как отмечают эксперты, в текущих экономических реалиях Украина не способна организовать мероприятие такого масштаба. С точки зрения аналитиков, заявления об олимпийских амбициях Киева стоит расценивать скорее как политический пиар.

Президент Украины заявил о намерении Киева подать заявку на проведение Олимпийских игр, назвав такие планы «амбициозной» целью для республики.

«Надо понять, какие для этого шаги нужно делать — и делать очень быстро. Если это много стоит, можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры. — RT) с другой страной», — заявил Зеленский во время рабочей поездки в подконтрольные Киеву районы Донецкой области.

По его словам, проведение Олимпиады будет иметь символическое значение, а кроме того, поспособствует привлечению в страну иностранных туристов.

Церемония передачи олимпийского огня

Reuters

© Aris Messinis

«Нам нужен спортивный «Оскар», нам нужна цель», — приводит пресс-служба украинского президента слова Зеленского.

Об олимпийских амбициях украинское руководство заявляло и прежде. Так, в середине сентября министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил журналистам, что президент страны «поставил задачу — привезти Олимпиаду на Украину».

«Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить. Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим», — заявил глава украинского Минспорта.

«Мы должны быть амбициозными»

Напомним, в июле стало известно, что офис президента Украины прорабатывает вопрос приезда в страну президента Международного олимпийского комитета (МОК). Как заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, такой визит позволил бы показать, как Украина готовится к подаче заявки на проведение Олимпиады. Речь шла об участии республики в конкурсе на проведение Игр-2028 или 2030. По словам Вадима Гутцайта, это стало бы большим толчком для развития спорта в стране, как массового, так и профессионального. При этом на тот момент Игры 2028 года уже отдали Лос-Анджелесу.

Тему возможного участия Украины в конкурсе Зеленский поднял ещё в июле 2019-го. Тогда он поручил правительству разработать стратегический план развития, подразумевающий возможность организации Олимпийских игр в стране.

«Нам нужен определённый план. Мы, скажем, готовы за три-четыре года всё построить — и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — заявил тогда президент.

Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Зеленский добавил, что «следует дать задание» ежегодно выделять средства на строительство нужных для Украины объектов, которые могут в будущем использоваться для Олимпиады.

«Надо хотя бы пытаться этого достичь», — подчеркнул он.

Как заявил в октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко, украинские власти предлагали Минску разработать совместную заявку для участия в Олимпийских играх.

Также по теме «Щедрости от Варшавы ждать не стоит»: удастся ли Украине и Польше преодолеть разногласия Президент Польши Анджей Дуда 12—13 октября посетит с рабочим визитом Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят...

«Думаю, наши страны вместе могли бы побороться за право провести международные спортивные соревнования высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает совместно подумать над тем, не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух государств это под силу», — отметил тогда Лукашенко, выступая на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире.

Однако сейчас Киев рассматривает в качестве возможного спортивного партнёра уже не Белоруссию, а Польшу. Выступая 12 октября на брифинге в Киеве с польским коллегой Анджеем Дудой, Владимир Зеленский заявил, что единственным возможным спором между Польшей и Украиной может быть спор о том, в каких именно украинских и польских городах провести совместные зимние Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу.

Напомним, в 2012 году Украина и Польша совместно проводили чемпионат Европы по футболу.

Однако эксперты сомневаются, что Киев и Варшава в действительности смогут провести Олимпиаду. Как пояснил в комментарии RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, Киев сейчас не в состоянии принимать соревнования такого масштаба.

«Украина и Польша не вытянут такую задачу даже совместными усилиями. А Международный олимпийский комитет может расценить заявку Киева как шутку, ведь все понимают, в каком экономическом положении находится Украина», — пояснил Охрименко.

Нацбанк Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Похожей точки зрения придерживается и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Да, Киев и Варшава смогли провести футбольный чемпионат, но, во-первых, это событие не такого масштаба, как Олимпиада, да и Украина была в гораздо лучшем положении тогда», — сказал он в интервью RT.

Пиар-мотивация

Стоит отметить, что о своих олимпийских амбициях Украина заявляла ещё в 2013 году. По замыслу киевских властей, Олимпийские игры 2022 года должны были проходить во Львове. Идея принять в республике масштабное спортивное мероприятие принадлежала Виктору Януковичу, занимавшему тогда пост президента. По его замыслу, после подачи заявки Украина успела бы построить необходимую инфраструктуру в Карпатах.

Также по теме При выборе столицы ОИ-2016: экс-губернатор Рио-де-Жанейро обвинил Попова и Бубку в коррупции Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил нескольких членов МОК, среди которых прославленный пловец Александр Попов...

Осенью 2013 года глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, львовский мэр Андрей Садовый и тогдашний вице-премьер Украины Александр Вилкул заключили соответствующий договор о намерениях.

Кроме того, был создан приоритетный проект «Олимпийская надежда — 2022». Помимо Львова, соревнования планировалось проводить в Трускавце, Стрые, Славском, Тисовце, Тростяне, а также в Закарпатской области. Суммарные траты на подготовку в Играм тогда оценивались в $2,7—3 млрд.

Однако «евромайдан» и госпереворот положили этим намерениям конец: на фоне конфликта и экономического кризиса Киеву пришлось свернуть связанные с Олимпиадой планы.

Подготовка и организация соревнований такого масштаба — дорогостоящий проект, а современная Украина сама остро нуждается во внешней финансовой поддержке, отмечают эксперты. Так, по итогам II квартала 2020 года валовой внешний долг страны вырос на $2,5 млрд и достиг 78,8% ВВП. Такие данные привёл Нацбанк Украины.

Львов

Reuters

© Gleb Garanich

При этом затраты на подготовку к XXIII зимним Олимпийскими XII Паралимпийским играм в Южной Корее составили свыше $12,6 млрд. Сочинская Олимпиада обошлась организаторам в $51 млрд, с учётом того, что все спортивные и инфраструктурные объекты возводились с нуля.

На лондонскую Олимпиаду 2012 года было потрачено $16,3 млрд, летние Олимпийские игры 2016 года в Бразилии потребовали вложений объёмом в $9,75 млрд. При этом окупаемость подобных спортивных мероприятий вызывает сомнение у экспертов.

«Состояние украинской экономики не позволяет даже задумываться о том, чтобы принять Олимпиаду в республике. Либо Владимир Зеленский не понимает всей сложности организации мероприятия, либо решил попиариться. Это самая бессмысленная идея, которую озвучил президент, поскольку проведение Олимпийских игр, как правило, приносит стране-организатору убыток. Вместо реальной работы Зеленский занимается сейчас пиаром», — считает Охрименко.

Аналогичное мнение высказал и Михаил Погребинский.

«Демонстрация амбиций — характерный подход Зеленского. Но к этому не следует относиться всерьёз. Никаких предпосылок к тому, что Украина в ближайшее десятилетие сможет провести Олимпийские игры, нет. Сейчас республика — нищая страна с самым низким в Европе доходом на душу населения. Украина сама занимает средства, а на организацию спортивных соревнований нужны миллиарды долларов. Так что ничего, кроме пиара, за словами Зеленского не стоит», — подытожил Погребинский.