Возвращение в Сочи: Россия совместно с Турцией может провести зимние Олимпийские игры 2026 года
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В сентябре 2019 года на сессии МОК будет объявлена столица Олимпийских игр 2026 года. Изначально на их проведение претендовали семь стран — Австрия, Швейцария, Швеция, Канада, Япония, Италия и Турция, однако позднее Саппоро, Грац и Сьон по ряду причин приняли решение отказаться от своих намерений. Таким образом, в числе кандидатов остались лишь Калгари, Стокгольм, совместная заявка Турина, Милана и Кортины-д’Ампеццо, а также Эрзурум.
Но, как стало известно, в случае победы турецкой заявки Олимпиаду может вновь принять Сочи. Об этом сообщил губернатор провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу, который предложил провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту на трассе «Санки», которая была специально построена для проведения Игр 2014 года.
«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы организовать её совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией», — цитирует Азизоглу Inside The Games со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.
Отмечается, что вопрос о совместном проведении Олимпийских игр 2026 года был поднят ещё на прошлой неделе во время встречи Азизоглу с послом России в Турции Алексеем Ероховым. А выбор санно-бобслейной трассы «Санки» обусловлен тем фактом, что она является самой близкой к Эрзуруму с географической точки зрения.
В России с воодушевлением восприняли слова губернатора провинции и выразили готовность поучаствовать в проведении Олимпиады в случае поступления официального предложения.
«Сочинская трасса соответствует самым высоким техническим требованиям, то же самое можно сказать и про безопасность. Поэтому она способна принять ещё один олимпийский турнир, в этом я уверен на сто процентов. Мы заинтересованы в том, чтобы на ней проходило как можно больше соревнований самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то «Санки» с удовольствием проведут у себя состязания по бобслею, скелетону и санному спорту», — цитирует ТАСС заместителя директора сочинского Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентина Гетманова.
Эта идея пришлась по душе и главе Федерации санного спорта России Наталии Гарт, которая заявила, что всецело поддерживает такую инициативу.
«Россия — гостеприимная страна, мы всегда рады проведению мероприятий. А в родных стенах нам приятнее выступать. Но, к сожалению, решение этого вопроса зависит не от меня. Я бы каждый год устраивала международные соревнования в Сочи», — сказала Гарт РИА Новости.
По словам президента Федерации бобслея страны Александра Зубкова, трасса «Санки» соответствует международным стандартам и готова принять часть олимпийского турнира 2026 года.
«Недавно она проходила проверку, и нареканий не было. Представители большинства стран готовы выступать на ней и имеют такое желание. Не только нашей команде, но и сборным других стран, которые принимали участие в Олимпиаде в Сочи, будет приятно соревноваться здесь. Эта трасса техничная, интересная, на ней можно показывать своё мастерство», — заявил Зубков.
Как заявил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв, совместное проведение Игр 2026 года в Сочи станет возможным только в случае разрешения со стороны МОК.
«Обычно причиной отказа при попытке организации соревнований в нескольких странах является удалённость от олимпийской деревни до места проведения состязания. В истории такого ещё не было. Только особое решение МОК способно позволить Сочи принять у себя турнир по бобслею, скелетону и санному спорту. России это будет выгодно. Наши спортсмены будут иметь больше шансов на победу», — заявил Тягачёв RT.
При этом он также добавил, что «в Сочи расположена одна из лучших санно-бобслейных трасс в мире, а Олимпиада 2014 года помогла ей завоевать огромный авторитет».
Согласна с Тягачёвым и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По её мнению, в Турции уверены, что на Россию можно положиться при проведении Олимпиады.
«Думаю, Турция оценила то, как мы организовали турнир 2014 года, и понимает, что Россия здесь стопроцентно не подведёт как партнёр. Есть не очень крупные страны, которым эта инфраструктура исторически и традиционно не нужна. Например, Эрзурум. Зачем им бобслейная трасса? Они понимают, что она для них — мертворождённый объект, который потом не будет востребован», — считает депутат Государственной думы.
При этом в ряде видов спорта проведение крупных соревнований в двух и более странах не является чем-то необычным. Так, чемпионат Европы по футболу 2012 года проходил на Украине и в Польше, а мундиаль 2002 года — в Южной Корее и Японии. Схожая практика применяется и в хоккее. Так, хозяевами первенства планеты 2017 года выступали Германия и Франция.
Однако позднее в администрации Эрзурума поспешили заявить, что окончательного решения о возможном совместном проведении Олимпийских игр 2026 года ещё не принято.
«К настоящему времени с нашей стороны не было запросов (к Сочи. — RT), и никакой работы в этом направлении не ведётся. Если среди кандидатов на проведении Олимпиады победит Эрзурум, то можно будет обсуждать этот вопрос. Но пока официальных заявлений мы не делали, губернатор говорил лишь о гипотетической возможности подобных переговоров», — сказали в администрации провинции.
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