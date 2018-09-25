Возвращение в Сочи: Россия совместно с Турцией может провести зимние Олимпийские игры 2026 года

В случае успеха турецкой заявки на выборах столицы зимних Олимпийских игр 2026 года Сочи может принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту. Об этом заявил губернатор провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу. По словам почётного президента ОКР Леонида Тягачёва, российский город имеет все условия для организации состязаний. Однако он отметил, что для совместного проведения Олимпиады нужно особое разрешение МОК.

В сентябре 2019 года на сессии МОК будет объявлена столица Олимпийских игр 2026 года. Изначально на их проведение претендовали семь стран — Австрия, Швейцария, Швеция, Канада, Япония, Италия и Турция, однако позднее Саппоро, Грац и Сьон по ряду причин приняли решение отказаться от своих намерений. Таким образом, в числе кандидатов остались лишь Калгари, Стокгольм, совместная заявка Турина, Милана и Кортины-д’Ампеццо, а также Эрзурум.

Но, как стало известно, в случае победы турецкой заявки Олимпиаду может вновь принять Сочи. Об этом сообщил губернатор провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу, который предложил провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту на трассе «Санки», которая была специально построена для проведения Игр 2014 года.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы организовать её совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией», — цитирует Азизоглу Inside The Games со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Отмечается, что вопрос о совместном проведении Олимпийских игр 2026 года был поднят ещё на прошлой неделе во время встречи Азизоглу с послом России в Турции Алексеем Ероховым. А выбор санно-бобслейной трассы «Санки» обусловлен тем фактом, что она является самой близкой к Эрзуруму с географической точки зрения.

В России с воодушевлением восприняли слова губернатора провинции и выразили готовность поучаствовать в проведении Олимпиады в случае поступления официального предложения.

«Сочинская трасса соответствует самым высоким техническим требованиям, то же самое можно сказать и про безопасность. Поэтому она способна принять ещё один олимпийский турнир, в этом я уверен на сто процентов. Мы заинтересованы в том, чтобы на ней проходило как можно больше соревнований самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то «Санки» с удовольствием проведут у себя состязания по бобслею, скелетону и санному спорту», — цитирует ТАСС заместителя директора сочинского Центра подготовки сборных команд России «Санки» Валентина Гетманова.

Эта идея пришлась по душе и главе Федерации санного спорта России Наталии Гарт, которая заявила, что всецело поддерживает такую инициативу.

«Россия — гостеприимная страна, мы всегда рады проведению мероприятий. А в родных стенах нам приятнее выступать. Но, к сожалению, решение этого вопроса зависит не от меня. Я бы каждый год устраивала международные соревнования в Сочи», — сказала Гарт РИА Новости.

По словам президента Федерации бобслея страны Александра Зубкова, трасса «Санки» соответствует международным стандартам и готова принять часть олимпийского турнира 2026 года.

«Недавно она проходила проверку, и нареканий не было. Представители большинства стран готовы выступать на ней и имеют такое желание. Не только нашей команде, но и сборным других стран, которые принимали участие в Олимпиаде в Сочи, будет приятно соревноваться здесь. Эта трасса техничная, интересная, на ней можно показывать своё мастерство», — заявил Зубков.

Как заявил почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв, совместное проведение Игр 2026 года в Сочи станет возможным только в случае разрешения со стороны МОК.

«Обычно причиной отказа при попытке организации соревнований в нескольких странах является удалённость от олимпийской деревни до места проведения состязания. В истории такого ещё не было. Только особое решение МОК способно позволить Сочи принять у себя турнир по бобслею, скелетону и санному спорту. России это будет выгодно. Наши спортсмены будут иметь больше шансов на победу», — заявил Тягачёв RT.

При этом он также добавил, что «в Сочи расположена одна из лучших санно-бобслейных трасс в мире, а Олимпиада 2014 года помогла ей завоевать огромный авторитет».

Согласна с Тягачёвым и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По её мнению, в Турции уверены, что на Россию можно положиться при проведении Олимпиады.

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«Думаю, Турция оценила то, как мы организовали турнир 2014 года, и понимает, что Россия здесь стопроцентно не подведёт как партнёр. Есть не очень крупные страны, которым эта инфраструктура исторически и традиционно не нужна. Например, Эрзурум. Зачем им бобслейная трасса? Они понимают, что она для них — мертворождённый объект, который потом не будет востребован», — считает депутат Государственной думы.

При этом в ряде видов спорта проведение крупных соревнований в двух и более странах не является чем-то необычным. Так, чемпионат Европы по футболу 2012 года проходил на Украине и в Польше, а мундиаль 2002 года — в Южной Корее и Японии. Схожая практика применяется и в хоккее. Так, хозяевами первенства планеты 2017 года выступали Германия и Франция.

Однако позднее в администрации Эрзурума поспешили заявить, что окончательного решения о возможном совместном проведении Олимпийских игр 2026 года ещё не принято.

«К настоящему времени с нашей стороны не было запросов (к Сочи. — RT), и никакой работы в этом направлении не ведётся. Если среди кандидатов на проведении Олимпиады победит Эрзурум, то можно будет обсуждать этот вопрос. Но пока официальных заявлений мы не делали, губернатор говорил лишь о гипотетической возможности подобных переговоров», — сказали в администрации провинции.