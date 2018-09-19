Игра на равных: Южная Корея и КНДР намерены вместе провести летнюю Олимпиаду

Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году. Предполагается, что в случае победы соревнование организуют в столицах двух стран — Сеуле и Пхеньяне. Также главы государств договорились приложить усилия, чтобы на ближайшую Олимпиаду в Токио в 2020 году отправилась объединённая команда спортсменов.

Новая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне завершилась подписанием совместной декларации, в которой анонсировалось сотрудничество двух стран в различных сферах. Один из пунктов исторического документа был посвящён спорту. Две страны объявили о намерении вместе организовать Олимпийские игры.

«Достигнута договорённость подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году», — заявили главы Южной Кореи и КНДР.

Идею провести совместную Олимпиаду первым озвучил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван за неделю до встречи лидеров двух государств. Он назвал города, которые могли бы принять соревнования: Сеул и Пхеньян.

Ожидается, что выборы столицы Игр XXXV Олимпиады — так официально будут называться соревнования — состоятся в 2025 году. Пока что Международный олимпийский комитет (МОК) не определил процедуру выбора города и не обозначил сроки, когда кандидаты на проведение состязаний должны подавать свои заявки.

МОК ещё ни разу за всю историю олимпийского движения не давал право провести Олимпиаду двум разным городам и тем более двум разным странам. В отдельных случаях допускалось, чтобы некоторые спортивные объекты располагались за пределами главной столицы Игр, которой всегда признавался один город. Только в 1956 году МОК был вынужден провести отдельные соревнования по конному спорту в шведском Стокгольме, так как в австралийском Мельбурне в то время действовал жёсткий карантин для ввозимых лошадей.

Между тем делегирование полномочий на проведение Олимпийских игр двум странам могло бы стать выходом из кризисной ситуации, в которой оказался МОК в последние годы. Заинтересованность городов в проведении соревнований снижается из-за высоких затрат на организацию, влияния на экологию и недостатка политической поддержки со стороны государств.

Из-за этого уже стало привычным делом, когда за право принять зимние Олимпиады борются всего два или три города. Непростая ситуация достигла своего апогея при выборе столиц летних Игр 2024 и 2028 годов — на них нашлось всего два кандидата, Париж и Лос-Анджелес, которые поделили между собой соревнования.

Помимо Южной и Северной Кореи, свою заинтересованность принять Олимпийские игры в 2032 году выразили ещё несколько сторон. Так, в июле 2017 года Германия представила свой план по организации Олимпиады в 13 городах на западе страны. Кроме того, бороться за право получить соревнования намерена Индия. Также вероятными кандидатами на роль олимпийской столицы являются австралийский Брисбен и индонезийская Джакарта.

Корейский вектор

Южная Корея принимала Олимпийские игры два раза. В 1988 году в Сеуле были организованы соревнования по летним видам спорта, а спустя 30 лет Пхёнчхан принял зимнюю Олимпиаду. В обоих случаях Северная Корея выражала свою заинтересованность в организации части соревнований, однако каждый раз получала отказ. В 1988 году это стало формальным поводом для бойкота Олимпиады со стороны КНДР.

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Разговоры о бойкоте ходили и перед Олимпиадой в Пхёнчхане, но в итоге северокорейская сторона согласилась принять участие в Играх. Более того, в женском хоккее выступила объединённая сборная Кореи из игроков двух стран, а на церемониях открытия и закрытия Игр спортсмены с Корейского полуострова маршировали вместе.

Одна команда

Вопрос объединения спортивных команд двух стран также был поднят на встрече Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Они договорились продолжать развивать это направление и намерены создать единую сборную, которая выступит на летних Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

Первые попытки объединить представителей летних видов спорта уже были предприняты в этом году. В мае на чемпионате мира по настольному теннису два корейских коллектива встретились в четвертьфинале командного турнира. Они не стали встречаться друг с другом, а объединились, чтобы вместе сыграть в следующем раунде. Этот беспрецедентный шаг был одобрен Международной федерацией настольного тенниса, и после поражения Японии все корейские спортсмены стали бронзовыми медалистами.

На недавно завершившихся Азиатских играх Южная и Северная Корея выступали раздельно, но в трёх видах спорта они объединили свои усилия — в женском баскетболе, академической гребле и гребле на драконовых лодках. Корейская сборная была классифицирована как отдельная команда и выиграла одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.