«Может завершить карьеру»: Шарапова пропустит остаток сезона

Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит оставшиеся в сезоне турниры, чтобы набраться сил, сообщают американские СМИ. Организаторы Кубка Кремля, который пройдёт в Москве в октябре, подтвердили информацию о том, что спортсменка намерена сняться с соревнований. Известный тренер Андрей Чесноков в интервью RT объяснил, с чем может быть связана пауза, и не исключил, что Шарапова завершит карьеру в следующем году.

«Ей необходимо восстановиться»

Информацию о том, что Шарапова может пропустить остаток сезона, в своём Twitter разместил американский журналист Бен Ротенберг. По его словам, Мария пропустит оставшиеся в 2018-м турниры, чтобы «отдохнуть и набраться сил».

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, чтобы отдохнуть и набраться сил. Шарапова планирует вернуться на корт в начале 2019 года на турнире в Шэньчжэне», — написал Ротенберг.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

Чуть позже организаторы Кубка Кремля подтвердили, что Шарапова действительно намерена взять паузу, чтобы «разобраться с проблемами».

«Шарапова хочет взять паузу после длинного и не слишком удачного сезона. Ей необходимо восстановиться и разобраться со всеми своими проблемами. Мария подумывает не играть всю серию китайских турниров и Кубок Кремля. Она на каждый сезон ставит цель. Целью на этот был отбор на итоговый турнир, но на данный момент это уже невозможно», — приводит «Чемпионат» слова директора турнира Андрея Селиваненко.

При этом в Москве не в обиде на теннисистку — там отметили, что решение характеризует россиянку «с самой хорошей стороны».

«Для неё важны спортивные результаты, а не гонорары, которые она могла получить на турнирах. Со спортивной точки зрения Марию можно понять. Все зрители в Москве её ждут, я не исключаю вариант, при котором Маша просто посетит столицу, поскольку любит этот город», — подчеркнул Селиваненко.

Позднее подтвердил появившуюся информацию и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«С Шараповой ситуация была 50/50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы начать в оптимальной форме следующий», — цитирует президента ФТР ТАСС.

Ранее организаторы Кубка Кремля не скрывали, что хотят видеть Марию на домашних кортах. Мало того, по словам Тарпищева, Шарапова успела заявиться на турнир.

«Мария Шарапова заявилась на Кубок Кремля. Если брать других участников, то там 12 человек из мировой тридцатки: Плишкова, Мертенс, Соболенко, Рыбарикова, Корне, Цибулкова, Канепи, Цуренко и многие другие», — объяснял функционер.

Чуть позже Тарпищев ещё раз подтвердил: Мария готовится к турниру и намерена выступить на нём лучше, чем в прошлом году, когда бывшая первая ракетка планеты покинула турнир уже после первого круга.

«Шарапова сконцентрирована на главных соревнованиях. Но с точки зрения нервной системы, с точки зрения стабильности нельзя концентрироваться лишь на больших турнирах. В этом плане Шараповой турнир в Москве полезен. Она готовится к Кубку Кремля и собирается выступить лучше, чем в прошлом году», — цитирует Тарпищева пресс-служба турнира.

«С нетерпением ждала возвращения»

На следующий день Шарапова сама подтвердила, что ей необходима реабилитация после травмы, поэтому она пропустит конец сезона. Это заявление распространила пресс-служба турнира в Тяньцзине.

«Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление после травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь ещё выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований», — сказала Шарапова.

Последним турниром для россиянки на данный момент стал Открытый чемпионат США, с которого она вылетела в четвёртом круге. Шарапова уступила испанке Карле Суарес-Наварро — 4:6, 3:6.

Наибольшего успеха в текущем сезоне Мария добилась на чемпионате «Ролан Гаррос». Во Франции россиянка добралась до четвертьфинала, где без шансов уступила Гарбинье Мугурусе в двух сетах. При этом в четвёртом круге Шарапова должна была встретиться с заклятой соперницей Сереной Уильямс, но американка отказалась от выхода на корт, сославшись на проблемы со здоровьем.

При этом в текущем сезоне Мария снялась сразу с четырёх турниров и ещё с четырёх вылетела в первом же круге.

«Если Маша не играет, значит, у неё что-то болит»

По мнению известного в прошлом российского теннисиста, а ныне тренера Андрея Чеснокова, взять паузу Шарапову, скорее всего, вынудили травмы. В беседе с RT тренер предположил, что в ближайшее время теннисистка может закончить карьеру.

«Слышал, что агент Маши Макс Айзенбад непрозрачно намекнул: Шарапова может закончить карьеру после следующего сезона. Собственно, поэтому она пропустит концовку нынешнего. Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у неё вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом. Если бы всё было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт. Болельщики тоже относятся к ней с большой симпатией, несмотря на историю с мельдонием. А если Мария не играет, значит, у неё что-то болит. Печалиться точно не стоит. Вспомните, как Роджер Федерер выиграл Australian Open после полугодичной паузы», — отметил Чесноков в интервью RT.

Также по теме Поражения Шараповой и Федерера, историческая победа Цуренко и успехи россиянок в парах: итоги восьмого дня US Open Мария Шарапова уступила Карле Суарес Наварро и не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, Роджер Федерер...

При этом специалист подчеркнул, что Марии психологически непросто регулярно вылетать с турниров в третьем-четвёртом круге, поскольку она привыкла побеждать и находиться на вершине.

«Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на её игре. Многие теннисисты после такого просто бы завершили карьеру. А нынешние результаты Марии — не самые удачные для неё. Да, она вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но уступила там без шансов Мугурусе. К тому же матч с Сереной Уильямс тогда не состоялся. Из-за этого у Маши сбился игровой ритм. То же случилось на «Уимблдоне», когда она несколько дней ждала выхода на корт», — объяснил Чесноков.

При этом тренер предположил, что Мария на четвёртом десятке лет может начать задумываться о создании семьи и рождении детей, что в её возрасте равносильно завершению карьеры.

«Думаю, каждая теннисистка в любой момент готова создать семью. Вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт даётся ей очень непросто. Вдобавок Виктория судилась с отцом ребёнка. Подобные события не могут не сказаться на карьере. Но есть пример Серены, которая, родив дочь, умудрилась дважды добраться до финалов турниров Большого шлема. Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена — потрясающий атлет, хотя вокруг неё ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями», — добавил Чесноков.