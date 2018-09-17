Американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018

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Американский журналист Бен Ротенберг заявил, что российская теннисистка Мария Шарапова больше не выйдет на корт в 2018 году.
Американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018
  • Reuters

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, так как ей необходимо отдохнуть и набраться сил», — написал он в своём Twitter.

По его словам, россиянка вернётся на корт в 2019 году на турнире в китайском Шэньчжэне.

До этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Шарапова намерена принять участие в Кубке Кремля в Москве. 

Ранее организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90%.

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