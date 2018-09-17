Американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018

Американский журналист Бен Ротенберг заявил, что российская теннисистка Мария Шарапова больше не выйдет на корт в 2018 году.

«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, так как ей необходимо отдохнуть и набраться сил», — написал он в своём Twitter.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

По его словам, россиянка вернётся на корт в 2019 году на турнире в китайском Шэньчжэне.

До этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Шарапова намерена принять участие в Кубке Кремля в Москве.

Ранее организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90%.