Американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018
- Reuters
«Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она не поедет в Пекин, Тяньцзинь и Москву, так как ей необходимо отдохнуть и набраться сил», — написал он в своём Twitter.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
По его словам, россиянка вернётся на корт в 2019 году на турнире в китайском Шэньчжэне.
До этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Шарапова намерена принять участие в Кубке Кремля в Москве.
Ранее организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90%.