Организаторы турнира WTA в Санкт-Петербурге оценили вероятность участия Шараповой в 90%

Директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталья Камельзон оценила вероятность участия россиянки Марии Шараповой в предстоящем турнире.

«Наша команда ведёт переговоры с Шараповой. Достигнуто соглашение о том, что Мария выступит в Санкт-Петербурге, уточняются условия её участия. Вероятность того, что Шарапова примет участие в St. Petersburg Ladies Trophy, близка к 90%», — приводит слова Камельзон РИА Новости.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который проводится под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), пройдёт с 29 января по 4 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова примет участие в Кубке Кремля.