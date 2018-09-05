Шарапова примет участие в Кубке Кремля
- Reuters
Он также сообщил, что 12 спортсменок из топ-30 также подали заявки на участие в турнире.
«Если брать других участников, то там 12 человек из мировой тридцатки: Каролина Плишкова, Элизе Мертенс, Арина Соболенко, Магдалена Рыбарикова, Ализе Корне, Доминика Цибулкова, Кайя Канепи, Леся Цуренко и многие другие», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
Кубок Кремля пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.
Ранее Шамиль Тарпищев сообщил, когда станет известно, выступит ли Мария Шарапова на Кубке Кремля в Москве.