Шарапова примет участие в Кубке Кремля

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что россиянка Мария Шарапова подала заявку на участие в Кубке Кремля 2018 года, который пройдёт в Москве.

Он также сообщил, что 12 спортсменок из топ-30 также подали заявки на участие в турнире.

«Если брать других участников, то там 12 человек из мировой тридцатки: Каролина Плишкова, Элизе Мертенс, Арина Соболенко, Магдалена Рыбарикова, Ализе Корне, Доминика Цибулкова, Кайя Канепи, Леся Цуренко и многие другие», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Кубок Кремля пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

Ранее Шамиль Тарпищев сообщил, когда станет известно, выступит ли Мария Шарапова на Кубке Кремля в Москве.