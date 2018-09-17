Тарпищев подтвердил, что Шарапова завершила выступления в сезоне-2018

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил информацию о том, что Мария Шарапова больше не выйдет на корт в 2018 году.
Тарпищев подтвердил, что Шарапова завершила выступления в сезоне-2018
  • Reuters

«С Шараповой ситуация была 50/50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы начать в оптимальной форме следующий сезон», — цитирует президента ФТР ТАСС.

При этом он не исключил появление Шараповой на Кубке Кремля в Москве в качестве почётного гостя. 

«Она собиралась приехать», — сказал Тарпищев.

Ранее американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018.

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