Тарпищев подтвердил, что Шарапова завершила выступления в сезоне-2018
- Reuters
«С Шараповой ситуация была 50/50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы начать в оптимальной форме следующий сезон», — цитирует президента ФТР ТАСС.
При этом он не исключил появление Шараповой на Кубке Кремля в Москве в качестве почётного гостя.
«Она собиралась приехать», — сказал Тарпищев.
Ранее американский журналист сообщил, что Шарапова завершила сезон-2018.