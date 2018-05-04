Объединённая команда Южной Кореи и КНДР завоевала бронзу ЧМ по настольному теннису

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Женская объединённая команда Южной Кореи и КНДР завоевала бронзу чемпионата мира по настольному теннису, проходящего в шведском Хальмстаде.

Как сообщает Koreaherald, в полуфинале турнира кореянки проиграли представительницам Японии со счётом 0:3.

Таким образом, объединённая команда разделит бронзу чемпионата мира с проигравшей в полуфинале Китай — Гонконг сборной.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут выступить объединённой командой на Азиатских играх — 2018.

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