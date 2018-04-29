КНДР и Южная Корея могут выступить объединённой командой на Азиатских играх — 2018

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КНДР и Южная Корея намерены выставить объединённую команду на Азиатские игры — 2018.

После договорённости на встрече двух лидеров о подписании мирного соглашения между странами Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи обратилось к руководству национальных спортивных федераций с предложением выступить совместно с атлетами из КНДР, сообщает «Рёнхап».

Семь южнокорейских федераций уже выразили готовность: настольного тенниса, баскетбола, дзюдо, спортивной гимнастики, софт-тенниса, гребли на байдарках и каноэ.

На Олимпийских играх — 2018 спортсменки из Южной Кореи и КНДР выступали в составе объединённой команды в женском хоккейном турнире.

Азиатские игры состоятся в Джакарте с 18 августа по 2 сентября. 

Ранее губернатор провинции Канвондо, в которой находится столица Олимпийских игр 2018 года Пхёнчхан, Чой Мун Сун заявил о возможности проведения Азиатских зимних игр в 2021 году совместно с КНДР.

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