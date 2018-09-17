Плюс серебро: сборная России подвела итоги выступления на ЧМ по художественной гимнастике в Болгарии

В Софии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Российские девушки выиграли медальный зачёт, завоевав семь золотых наград. В последний день соревнований, в который состоялись финалы в отдельных групповых упражнениях, копилка наград подопечных Ирины Винер-Усмановой пополнилась серебром. В выступлениях с тремя мячами и двумя скакалками чемпионки мира в многоборье Ксения Полякова, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Мария Толкачёва и Анастасия Шишмакова уступили только итальянкам. Бронзовые медали достались представительницам Украины.

Российским спортсменкам не удалось собрать всё золото завершившегося в Софии чемпионата мира по художественной гимнастике. В последний день турнира разыгрывались два комплекта наград в отдельных групповых упражнениях. По их итогам в копилку сборной легла одна серебряная медаль.

Также по теме С огромным отрывом: сборная России завоевала золото в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике В Софии завершился предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике. Сборная России одержала победу в командном...

Болгарская публика к окончанию соревнований негодовала — обожающая художественную гимнастику страна не одерживала побед с 2014 года. На домашнем первенстве планеты тоже всё складывалось неудачно, и из-за ошибок в групповом многоборье болгарские девушки довольствовались бронзой. Взять реванш им удалось в упражнениях с пятью обручами. Болгарки набрали 23,300 балла — судьи удостоили их самой высокой оценки на всём чемпионате мира.

Россиянки выступали последними, и болельщики оказали на них психологическое давление — в зале было непривычно шумно для такого элегантного спорта, как художественная гимнастика. На молодых девушек шум и свист не повлиял, а олимпийские чемпионки Анастасия Татарева и Мария Толкачёва допустили ошибки. Из-за этого российская команда заняла только четвёртое место и осталась без наград в одной из дисциплин чемпионата мира впервые за четыре года.

Серебро досталось японским девушкам, которые являются воспитанницами российской школы гимнастики — уже много лет их тренирует Инна Быстрова. В упражнениях с одним предметом азиатские гимнастки никогда прежде не занимали второе место. Бронзу выиграли итальянки, побеждавшие на двух предыдущих чемпионатах мира в этом виде программы.

В выступлениях с тремя мячами и двумя скакалками россиянки вернулись на пьедестал почёта. Чемпионки мира в многоборье Ксения Полякова, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Мария Толкачёва и Анастасия Шишмакова уступили только итальянкам — их болельщики тоже очень сильно ждали золота. Бронзовые медали достались украинкам, которые шли к этой награде в групповых упражнениях уже пять лет. Они обыграли японских гимнасток всего на 0,050 балла.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова не стала делать трагедии из выступлениях подопечных в последний день чемпионата мира. Она заявила, что победа в многоборье всегда важнее, чем выступления в отдельных упражнениях.

Также по теме Вне конкуренции: россиянки завоевали ещё три золотые медали на ЧМ по художественной гимнастике Российские спортсменки продолжают триумфальное выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике в болгарской Софии. В...

«Ничего не произошло, мы выиграли семь золотых медалей, сегодня ещё выиграли серебро, все должны что-то выиграть. Я очень рада, что Болгария выиграла золото, что Италия забрала золотую медаль, а Япония — серебряную, что Украина заняла третье место. Это очень приятно. Один известный и умный человек из мира спорта сказал: «На чемпионатах мира надо делиться, а на Олимпиаде выигрывать всё». Основные дни были позавчера и вчера, это были олимпийские виды. Мы выступили без сучка, без задоринки, несмотря ни на что», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Президент Федерации художественной гимнастики России также отметила, что эти соревнования посетил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. После личного многоборья, в котором Дина Аверина стала чемпионкой, а Александра Солдатова — бронзовой призёркой, он поздравил сборную России с этим успехом.

«Здесь был Бах, он сказал, что у нас великолепный вид спорта. Он в своём выступлении признался, что ему очень понравился наш вид спорта, понравились выступления, понравились программы. Зашёл за занавеску, поздравил меня и сказал, что золото и бронза в индивидуальном многоборье — очень большой успех. Бах был очень доволен тем, что увидел, и это очень важно, потому что часто говорят, что художественная гимнастика — это не спорт, в нём нет трудностей. А Бах подчеркнул, что это очень трудно, эмоционально, интересно. И что самое главное, он назвал этот вид спорта искусством, почеркнув, что оно сочетается со спортом. Поэтому я очень счастлива, что так всё закончилось — и не от того, что Россия всегда первая, а что все страны стояли сегодня на пьедестале. Это большое счастье и для нас тоже», — подвела итог Винер-Усманова.

Всего россиянки завоевали 12 наград чемпионата мира, из которых семь — золотые. Следующий турнир такого же ранга пройдёт через год в Баку. На нём российские девушки будут не только бороться за награды, но и примут участие в борьбе за олимпийские лицензии в личном многоборье. В групповых состязаниях у сборной уже есть квота на Олимпиаду в Токио.