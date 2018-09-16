Сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира в Софии.

По итогам соревнований российские спортсменки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Второе место в медальном зачёте заняла сборная Италии — одно золото, два серебра и три бронзы. Третьими стали представительницы Болгарии, завоевавшие по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали серебро в групповых упражнениях с мячами и скакалками на ЧМ.