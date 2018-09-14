Вне конкуренции: россиянки завоевали ещё три золотые медали на ЧМ по художественной гимнастике

Российские спортсменки продолжают триумфальное выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике в болгарской Софии. В четверг отечественные гимнастки завоевали золото в командном многоборье, а Дина Аверина и Александра Солдатова стали первыми в личных дисциплинах — булаве и ленте соответственно. Ранее Дина взяла золото в обруче и мяче. Таким образом, в копилке россиянок пять наград высшей пробы — то есть все разыгранные в данный момент.

Победа в многоборье и сломанная лента

Главным событием очередного соревновательного дня чемпионата мира стало командное многоборье. Российские гимнастки являлись главными претендентками на золотые медали и не подвели болельщиков. Героини предыдущего чемпионата мира сёстры Дина и Арина Аверины, а также восстановившаяся после перелома ноги Александра Солдатова набрали по сумме упражнений 161,325 балла и значительно опередили завоевавших серебро соперниц из Болгарии (150,975). Бронза досталась сборной Италии (147,550).

Не менее интересная борьба развернулась и в личных дисциплинах — ленте и булаве, где главными претендентами на победу также были россиянки.

Однако в ленте в финал удалось пробиться только Солдатовой, тогда как действующую чемпионку планеты в данной дисциплине Арину Аверину постигла болезненная неудача.

В квалификации её лента завязалась узлом, и спортсменке пришлось брать запасную. На этом проблемы гимнастки не завершились. На новом снаряде сломалось крепление. Пробиться в финал 20-летней Авериной сенсационно не удалось, и после окончания соревнований она не сдержала слёз.

А глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер затруднилась ответить на вопрос, что случилось с лентами Арины.

«Ситуация нетривиальная. В регламенте на этот счёт ничего не прописано. Конечно, организаторы обязаны проверять предметы очень внимательно. Ведь точно так же мог расколоться обруч. Считаю, в правила необходимо внести поправки, предусматривающие такие случаи. Но это не сыграло никакой роли ни для самой Арины, ни для команды. Ведь даже то, что она не попала в индивидуальное многоборье, решилось не в упражнении с лентой», — приводит слова Винер «Р-Спорт».

Две медали для сестёр

Зато Солдатова по итогам квалификации в ленте уверенно заняла первое место. В финале Александра лидерство никому не уступила и впервые в карьере завоевала золото ЧМ в личной дисциплине. При этом гимнастка допустила несколько ошибок и набрала на 1,300 балла меньше, чем в квалификации — 18,600.

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После окончания соревнований недовольная Винер даже пригрозила, что снимет подопечную с личного многоборья, куда та пробилась вместе с Диной Авериной.

«Она не сделала половину элементов в финале. И если завтра это повторится, сниму её с соревнований, даже несмотря на медаль», — посетовала тренер.

Сама Солдатова подчеркнула, что ей в финале было непросто представлять Россию в одиночестве.

«После завершения программы поняла, что выступила достойно и выдержала это испытание. Непросто давалось осознание того, что представляю страну в полном одиночестве. Это очень большой груз ответственности. Да, были недочёты, но на данном этапе выступила достойно. Выпускала некие элементы, в которых была не очень уверена, не всё пошло гладко, но со стороны, надеюсь, смотрелось хорошо. Вы не представляете, насколько эта медаль ценна», — заявила Александра.

А в соревнованиях с булавой равных не оказалось Дине Авериной, которая стала уже семикратной чемпионкой мира. Здесь в финал удалось пробиться и её сестре Арине. Она заняла третье место. Дина же, несмотря на золото, нашла повод для самокритики.

«Очень рада, спасибо всем огромное за поддержку. На самом деле праздновать некогда, нужно настраиваться на завтрашние соревнования. Если говорить об оценках, то всё справедливо. Никогда не бываю полностью довольна своим выступлением, всегда есть над чем поработать. Когда ехала сюда, не думала о медалях. Не могу назвать турнир успешным, потому что допускаю много ошибок. Пятница — последний день, надо собраться и оставить все силы на завтра», — призналась Аверина.

В пятницу в Софии состоится финал в личном многоборье, в котором, как уже говорилось, Россию представят Дина Аверина и Солдатова.

Пока же отечественная команда уверенно занимает в медальном зачёте первое место с восемью наградами, пять из которых — золотые. При этом российские гимнастки не отдали соперницам ни одной медали высшей пробы.

«Сумели ярко раскрыть свой потенциал»

В предыдущие дни две впечатляющие победы в личных дисциплинах одержала Дина Аверина. В обруче компанию на пьедестале ей составила сестра Арина, которая выступает в Болгарии после травмы плеча. В данном виде ей удалось завоевать бронзу, она пропустила вперёд израильтянку Линой Ашрам.

А в финале соревнований с мячом Дине лишь 0,100 балла уступила Солдатова. Аверину с двойным успехом поздравил в том числе президент страны Владимир Путин.

«От души поздравляю Вас с двойным золотом чемпионата мира в Болгарии. В соревнованиях с обручем и мячом Вы сумели ярко раскрыть свой спортивный, творческий потенциал, подарили болельщикам, всем поклонникам художественной гимнастики незабываемые минуты радости и торжества», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.