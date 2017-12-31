Летающая звезда: Мария Ласицкене и другие российские спортсменки года по версии RT

Сёстры Аверины поделили между собой всё золото в художественной гимнастике на чемпионатах мира и Европы. Фигуристка Евгения Медведева осталась недосягаемой для соперниц. Легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла все старты сезона. О них, а также о других российских спортсменках, радовавших в 2017 году, — в материале RT.

10. Дарья Шмелёва (велоспорт)

Открывает рейтинг лучших спортсменок года велогонщица Дарья Шмелёва. В трековых гонках она прежде всего известна как напарница Анастасии Войновой по командному спринту — в этой дисциплине россиянки давно уже сильнейшие в мире. А в 2017 году Шмелёва начала «сольную карьеру», одержав на чемпионате мира в Гонконге победу в гите на 500 метров. Заодно она вместе с Войновой ожидаемо выиграла золото в командном спринте и стала двукратной чемпионкой мира.

Никто не остановил девушек и на чемпионате Европы, где Шмелёва продолжила собирать личные награды. В её коллекции оказались ещё две бронзовые медали в спринте и гите. В свои 23 года спортсменка имеет больше титулов, чем многие старшие соперницы.

9. Гульназ Губайдуллина (современное пятиборье)

25-летнюю Гульназ Губайдуллину можно смело называть лучшей современной пятиборкой. Ей покорились две бронзовые медали в финале Кубка мира и золото чемпионата Европы в смешанной эстафете, а завершился сезон её красивой победой на чемпионате мира. Губайдуллина стала первой за 20 лет россиянкой, выигравшей соревнования такого ранга. Само собой, минувший год она завершила в статусе лидера мирового рейтинга современного пятиборья.

Пятиборка Гульназ Губайдуллина

РИА Новости

8. Ксения Перова (стрельба из лука)

Ещё более серьёзное достижение принадлежит лучнице Ксении Перовой. Она выиграла чемпионат мира в одиночном разряде, чего в современной истории России не добивался ещё никто. Триумф 28-летней спортсменки состоялся в Мехико. По итогам квалификационного раунда едва ли кто-то верил, что золото достанется Перовой: она показала всего лишь 52-й результат. Но в плей-офф россиянка выбивала из борьбы одну фаворитку за другой, хотя подчас сама находилась на грани вылета. А в финале Перова перестреляла олимпийскую чемпионку Чхан Хе Джин и отпраздновала победу.

Однако этим успехи россиянки в 2017 году не ограничиваются — она дважды побеждала на этапах Кубка мира, одна и в команде, и добралась до дуэли за золото в финале соревнований. И хотя в итоге Перова уступила другой олимпийской чемпионке из Южной Кореи, Ки Бо Бэ, это всё равно можно считать достижением, поскольку прежде никто из российских спортсменок так далеко не проходил.

7. Алина Загитова (фигурное катание)

Талант Алины Загитовой открылся широкой публике, когда она в 14 лет стала вице-чемпионкой России. Уже тогда многие говорили, что она будет звездой фигурного катания. Все последующие месяцы ученица Этери Тутберидзе старалась доказать, что это действительно так. Она выиграла юниорский чемпионат мира с мировыми рекордами для своего возраста и начала новый сезон уже во взрослом фигурном катании.

Дебют получился на зависть многим, даже самой Евгении Медведевой. На первом же своём турнире Загитова оказалась в четвёрке лучших фигуристок в истории по сумме набранных баллов. Дальше она выиграла два этапа Гран-при и отобралась в финал, где снова оказалась недосягаемой. 15-летняя спортсменка на этом не остановилась и выиграла, пожалуй, самый тяжёлый турнир для девушек — чемпионат России. Впереди у Алины, очевидно, будет ещё много спортивных побед, но её прогресс поражает уже сейчас.

Фигуристка Алина Загитова

© globallookpress.com © AFLO / Yohei Osada

6. Мария Пасека (спортивная гимнастика)

Для гимнастки Марии Пасеки спортивный 2017 год начинался не слишком удачно. Она долго восстанавливалась после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и никак не могла вернуться на былой уровень. На чемпионате Европы она стала четвёртой в своём фирменном опорном прыжке, а на летней Универсиаде — третьей. Утешением принесло золото в командном турнире.

Действующая чемпионка мира вполне могла пропустить главный старт сезона, но всё-таки заручилась доверием тренеров. На мировом форуме в Монреале Пасека не подвела — она была лучшей и в квалификации, и в финале, где единственная исполнила прыжок на 15 баллов. Защитить титул лучшей на планете спустя два года — это маленький подвиг в женской гимнастике.

5. Светлана Колесниченко (синхронное плавание)

Светлана Колесниченко стала новой примой российского синхронного плавания. Теперь на ней лежит ответственность за успехи сборной в сольных выступлениях и дуэтах, где её напарницей в уходящем году была Анастасия Пацкевич. Колесниченко справилась с возложенной на её плечи ношей — на чемпионате мира по водным видам спорта она завоевала четыре золотые медали, что стало её личным рекордом. С предыдущих соревнований такого уровня спортсменка привозила по три золота. Теперь в её коллекции уже 13 чемпионских титулов.

Синхронистка Светлана Колесниченко

4. Юлия Ефимова (плавание)

От пловчихи Юлии Ефимовой всегда ждёшь, что она будет главным действующим лицом любого крупного соревнования, и она никогда не подводит. Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште стал ещё одним ярким событием в биографии 25-летней спортсменки. Только Ефимовой удалось выиграть три медали в плавании брассом. Она победила с двухсекундным запасом на дистанции 200 метров, обновила рекорд России, а также выиграла бронзу на 100-метровке и добыла серебро в самом скоростном виде программы.

На этом успехи Ефимовой не заканчиваются. Она приняла участие в комбинированной эстафете 4×100 метров, где на своём этапе создала такой огромный задел, что российские девушки впервые в истории выиграли серебро чемпионата мира, установив попутно рекорд Европы. По итогам состязаний Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира и 14-кратной призёркой соревнований.

3. Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)

Гимнастки Дина и Арина Аверины побеждают на самых престижных соревнованиях по очереди. Будущее российской художественной гимнастики отныне принадлежит этим 19-летним сёстрам-близнецам.

Первым их успешным стартом стал чемпионат Европы. Обе выиграли командное первенство и поровну поделили золотые медали в отдельных упражнениях. На Всемирных играх Арина оказалась немного сильнее своей самой любимой соперницы — она выиграла три золота и одну бронзу, а Дина одержала одну победу и довольствовалась тремя серебряными медалями.

Младшая сестра взяла реванш на чемпионате мира. Дина стала новой королевой художественной гимнастики, выиграв личное многоборье. Арина в этом виде программы оказалась на втором месте. Золото в отдельных дисциплинах они привычно поделили между собой: Дина стала лучшей в упражнениях с булавами и обручем, а Арина — с лентой и мячом.

Гимнастки Дина и Арина Аверины

РИА Новости

2. Евгения Медведева (фигурное катание)

Прошло 12 месяцев с тех пор, как RT признал фигуристку Евгению Медведеву лучшей спортсменкой 2016 года. И вот она снова покоряет вершины рейтингов, не переставая сводить с ума болельщиков. Минувший год стал для неё ещё более успешным, чем предыдущий. Медведева не просто защитила титулы чемпионки Европы и мира, но и каждый раз била мировые рекорды по сумме двух программ. Не удержать её было и на командном первенстве планеты, где 17-летняя россиянка установила все три действующих поныне достижения.

В новом олимпийском сезоне Медведева продолжает удивлять. Она смело поменяла произвольную программу после первых стартов, выигрывала этапы Гран-при с трещиной в стопе, довела свою победную серию до 13 личных турниров. Жаль, что из-за травмы ей пришлось сняться с финала Гран-при и чемпионата России, но только лишь для того, чтобы в 2018 году с новыми силами побороться за единственную отсутствующую награду — олимпийское золото.

1. Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

Прыгунья Мария Ласицкене оказалась первой в 28 турнирах подряд. Её умопомрачительная победная серия началась в июле 2016 года и продолжается до сих пор. В минувшем сезоне Ласицкене вернулась на международную арену и не встретила сопротивления ни на одном старте, в том числе на чемпионате мира в Лондоне и в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

В уходящем году Ласицкене 21 раз брала гроссмейстерскую высоту 2,00 м, и это тоже серьёзный показатель её заоблачного уровня. Однажды ей вовсе удалось покорить планку 2,06 м — никто в мире этого не делал последние шесть лет. Интересно, что сама 24-летняя спортсменка за своей статистикой старается не следить из скромности, а болельщикам бывает уже трудно поспевать за всеми успехами Марии — лучшей спортсменки года по версии RT.

Легкоатлетка Мария Ласицкене

Reuters

Лучшая команда — женская юниорская сборная России по баскетболу

Обыграть США в женском баскетболе — несбыточная мечта многих спортсменок со всей планеты. А вот российским девушкам удалось воплотить её в жизнь на юниорском чемпионате мира в Италии. Американки неизменно выигрывали этот турнир с 2005 года, пока в финале не встретились с непобеждённой российской сборной. Матч за золото завершился со счётом 86:82 в пользу команды, в составе которой особенно ярко блистали Мария Вадеева и Раиса Мусина.

Лучший тренер — Этери Тутберидзе (фигурное катание)

В мире фигурного катания зачастую у одного тренера есть только одна звезда, которой уделяется всё внимание. Но у Этери Тутберидзе вся группа состоит из самых сильных спортсменок мира. В ней есть место и Евгении Медведевой, и Алине Загитовой, и нескольким юниоркам, готовым прийти им на смену. Недавно сразу три её ученицы — Александра Трусова, Алёна Косторная и Анастасия Тараканова — оказались на пьедестале почёта юниорского финала Гран-при. Остаётся только восхищаться тренерским талантом Тутберидзе, под чьим надзором, похоже, любой может стать чемпионом.