Угрозы и оскорбления: представителей Ассоциации гимнастики Японии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Двух представителей Ассоциации гимнастики Японии (JGA) временно отстранили от занимаемых должностей в связи с обвинениями в превышении полномочий. Участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка Азии по художественной гимнастике Саэ Миякава заявила, что тренер женской сборной Тиеко Цукахара и её муж Мицуо Цукахара угрозами пытались заставить спортсменку отказаться от работы со своим наставником Йюто Хаями. Его, в свою очередь, подозревают в применении насилия, однако Миякава встала на защиту тренера и намерена продолжать сотрудничество с ним. Супруги Цукахара полностью отрицают свою вину.

Ассоциация гимнастики Японии (JGA) временно отстранила от занимаемых должностей одного из тренеров женской сборной Тиеко Цукахару и её мужа Мицуо Цукахару, являющегося вице-президентом организации. Супружеская пара обвиняется в злоупотреблении полномочиями, а также применении насилия по отношению к подопечным. В ближайшее время будет проведено расследование, которое установит степень виновности специалистов в череде скандалов, произошедших в японском спорте.

«Супруги Цукахара не могут оставаться на своих должностях ввиду возникшей серьёзной проблемы», — цитирует одного из руководителей JGA Кодзи Гусикэна Japan Today.

Расследованием будет заниматься независимая комиссия, состоящая из пяти адвокатов. В их обязанности входит рассмотрение дела, начатого в связи с жалобой участницы летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также золотой медалистки чемпионата Азии по художественной гимнастике Саэ Миякавы. Девушка заявила, что её заставляли принимать участие в проекте, организованном Цукахарой и направленном на подготовку сборной, хотя на тот момент у неё был личный тренер Йюто Хаями. В её адрес поступали угрозы, касающиеся отстранения от национальной команды. Таким образом, она могла не попасть на Олимпиаду в Токио 2020 года. Кроме того, по словам спортсменки, Цукахара могла себе позволить применение физической силы.

Обвинения в адрес Тиеко и Мицуо Цукахара впервые возникли после того, как JGA приняла решение отстранить от должности Хаями. Предполагалось, что специалист на протяжении всего периода совместного сотрудничества применял к подопечной слишком жёсткие методы тренировок. Лишь в июле 2018 года из анонимных источников стало известно, что наставник бил гимнастку, давал ей пощёчины или заставлял её стоять на одном месте на протяжении длительного времени.

Несмотря на то, что тренер не стал отрицать вину, сама спортсменка встала на его защиту. Принятое ассоциацией решение о дисквалификации она назвала несправедливым, так как по её мнению, подобное отношение со стороны наставника лишь помогало ей в тренировках.

«Я не просила о таком наказании и не могу согласиться с его строгостью. Планирую продолжать работать с ним, чтобы ни случилось», — приводит слова гимнастки The Japan Times.

Кроме того, девушка заявила, что готова пойти на радикальные меры и выйти из состава национальной команды в том случае, если наказание Хаями не будет смягчено. Таким образом, она рискует не попасть на чемпионат мира по художественной гимнастике, который состоится в октябре в Дохе. Своё решение она объяснила тем, что лишь под руководством тренера она сможет подготовиться должным образом.

В свою очередь представители JGA отказались выполнять требования Миякавы, отметив, что они не готовы терпеть проявления насилия в сборной даже в том случае, если сами жертвы подобных действий считают иначе. В результате провинившийся специалист был отстранён от своей деятельности и лишён тренерской квалификации.

Сразу после случившегося гимнастка выдвинула обвинения в адрес Тиеко и Мицуо Цукахара.

«Мне кажется, они пытались разделить меня с моим наставником, используя как оправдание его жестокое обращение, потому что хотели, чтобы я тренировалась под руководством Тиеко», — заявила Миякава.

По её словам, специалист неоднократно оскорбляла гимнастку, подчёркивая, что та не достойна находиться в сборной, так как за годы работы с Хаями она так и не смогла стать настоящим профессионалом.

В ответ на это Тиеко Цукахара заявила, что данные обвинения нельзя считать справедливыми, так как ни она, ни её супруг не позволяли себе ничего подобного.

«Нами никогда не было сказано ни одного слова угрозы в адрес Саэ. В том случае, если это произошло, мы выражаем свои сожаления по поводу оскорбления её чувств», — заверила наставница.

Кроме того, по словам тренера, ситуация с отлучением от сборной не соответствует действительности. Непопадание в команду Миякавы могло быть связано с травмой, но не какими-либо посторонними факторами.

Пятикратный олимпийский чемпион Мицуо Цукахара также отказался признать свою вину. По его признанию, он лишь критиковал Тиеко за его неоднозначные методы тренировок.

«Все гимнасты и их наставники проводят серии тренировок, когда они остаются один на один друг с другом. Я лишь пытался противостоять насилию на этих занятиях», — цитирует функционера японское издание The Mainichi.

Однако специальная комиссия JGA постановила временно отстранить от занимаемых должностей супругов Цукахара до окончания расследования. Для Тиеко это означает, что она не сможет принимать участие в подготовке сборной Японии к октябрьскому чемпионату мира.