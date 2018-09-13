Стало известно, кто представит Россию в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Стало известно, кто представит Россию в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Болгарии.
Стало известно, кто представит Россию в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике
  • РИА Новости

На вакантные два места от одной страны претендовали Дина Аверина, Арина Аверина и Александра Солдатова.

По результатам трёх упражнений Дина Аверина набрала 60,800 балла, Солдатова — 60,275, Арина Аверина — 60,000. Арина допустила ошибку в упражнениях с лентой и потеряла шансы на продолжение борьбы за медали.

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить