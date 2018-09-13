Стало известно, кто представит Россию в индивидуальном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Стало известно, кто представит Россию в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, проходящем в Болгарии.

РИА Новости

На вакантные два места от одной страны претендовали Дина Аверина, Арина Аверина и Александра Солдатова. По результатам трёх упражнений Дина Аверина набрала 60,800 балла, Солдатова — 60,275, Арина Аверина — 60,000. Арина допустила ошибку в упражнениях с лентой и потеряла шансы на продолжение борьбы за медали. Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала золото ЧМ в командных соревнованиях.