На земле, на воде и под нейтральным флагом: главные спортивные победы России в 2017 году

Уходящий год получился непростым для российского спорта. Однако поводов для гордости было достаточно: это и успехи лыжника Сергея Устюгова, и мировые рекорды фигуристки Евгении Медведевой, и победная серия Марии Ласицкене, и триумф в биатлонной эстафете, и новые звёзды художественной гимнастики. О том, чем порадовали любителей спорта атлеты из России в 2017 году, — в материале RT.

Покорители «Дакара»

Первые новости об успехах российского спорта в новом году обычно приходят из Южной Америки, с ралли-рейда «Дакар». Год назад гегемония КамАЗ прервалась, но её быстро восстановил Эдуард Николаев. Вместе с Евгением Яковлевым и Владимиром Рыбаковым он одержал победу в зачёте грузовиков. Бороться за первое место пришлось с другим пилотом нижнекамского завода — Дмитрием Сотниковым, который расположился на втором месте.

Грузовики теперь не единственная категория, где побеждают российские гонщики. В зачёте квадроциклов гонки «Дакар-2017» лучшим стал Сергей Карякин, тёзка известного шахматиста. Выиграв три этапа из десяти, он с середины ралли стал недосягаем для всех соперников. В истории российского автоспорта Карякин — первый, кто выиграл «Дакар» не на грузовике.

Год Устюгова

В минувшем зимнем сезоне весь спортивный мир сходил с ума из-за Сергея Устюгова. Российский лыжник, прежде находившийся в тени более опытных соотечественников, неожиданно расцвёл на многодневной гонке «Тур де Ски». Он выиграл пять первых этапов, один раз занял второе место и первым взошёл на крутую гору Альпе де Чермис, на которой и разыгрывался титул. Устюгов стал вторым (после Александра Легкова) россиянином, выигравшим «Тур де Ски».

Лыжник Сергей Устюгов

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Обычно успех в многодневке выходит боком на чемпионате мира, но 24-летний лыжник и там стал главной звездой. Устюгов выиграл командный спринт и скиатлон, а также трижды стал серебряным призёром в спринте, эстафете и марафоне на 50 км. Лишь трём лыжникам в истории удавалось привезти домой пять наград с одного чемпионата мира — Бьорну Дели, Петтеру Нортугу и Сергею Устюгову.

Медведева побеждает, Загитова преследует

В женском фигурном катании всю первую половину 2017 года господствовала Евгения Медведева. Вновь, как и в прошлом сезоне, она не знала равных ни на одном турнире. Она завоевала золотые медали чемпионата Европы и мира, командного первенства планеты. Несколько раз юной фигуристке удавалось побить мировые рекорды. С наступлением лета она казалась непобедимой и единственной претенденткой на олимпийское золото. Однако год завершился для Евгении на минорной ноте — она не может выступать из-за стрессового перелома ноги.

Одновременно триумфом на чемпионате мира среди юниоров завершила свою юношескую карьеру Алина Загитова. С первых взрослых турниров она, по примеру Медведевой, отказывалась от любого места, кроме первого, и уже успела выиграть недавний финал Гран-при и чемпионат России.

Фигуристка Евгения Медведева

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Необходимо рассказать и об успехе российской команды по синхронному фигурному катанию «Парадайз». Эти девушки не знают себе равных на планете уже второй год подряд. Ещё одно золото чемпионата мира спортсменки завоевали в американском Колорадо-Спрингс.

Репилов запряг сани

Одним из открытий прошедшего зимнего сезона стал саночник Роман Репилов — первый с 2012 года спортсмен не из Германии, выигравший Кубок мира в общем зачёте. В возрасте 20 лет Репилов уже семь раз становился призёром отдельных этапов и сумел прервать гегемонию Феликса Лоха, не знавшего неудач пять лет подряд. Ранее в истории российского спорта только Альберту Демченко удавалось выиграть Кубок мира.

На этом успехи Репилова в уходящем году не исчерпываются. На чемпионате мира в Иглсе он завоевал ещё три медали — две серебряных в личных заездах и спринте и бронзовую в эстафете. Более многообещающего российского спортсмена сейчас трудно представить. Кстати, в новом зимнем сезоне Репилов также успел отметиться медалями на этапах Кубка мира.

Саночник Роман Репилов

Reuters

Биатлонный праздник

Воспоминания о зимних победах 2017 года были бы неполными без биатлона. Этот вид спорта уже не так часто радует огромную армию российских болельщиков, но на чемпионате мира в Хохфильцене они дождались своего часа.

Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Шипулин и Антон Бабиков одержали победу в мужской эстафете, завоевав первое золото в этой дисциплине за девять лет. Церемония награждения лучшей биатлонной команды оказалась не менее красивой, чем борьба Шипулина с Мартеном Фуркадом в финишном створе — россияне под руководством комментатора Дмитрия Губерниева спели национальный гимн без музыки, когда организаторы перепутали фонограмму.

Биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков, Алексей Волков, Максим Цветков и комментатор Дмитрий Губерниев

Reuters

Кёрлинговый прорыв

Команда Анны Сидоровой в очередной раз переписала историю российского кёрлинга. Серию из трёх бронзовых медалей на чемпионатах мира она прервала серебряной наградой на турнире в Пекине. Никогда прежде российские девушки не достигали таких высоких результатов. В финале российские кёрлингистки уступили соперницам из Канады.

Хет-трик на велотреке

Чемпионат мира по велотреку в Гонконге оказался самым успешным для России за последние 14 лет. Отечественные спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медаль. Прошлогодний подвиг Анастасии Войновой — победы в гите и командном спринте — повторила её неразлучная партнёрша Дарья Шмелёва. Сама Войнова в этот раз не только помогла подруге выиграть золото, но и заняла третье место в разделке на 500 м.

Особняком стоит победа Дениса Дмитриева в индивидуальном спринте. Никому из россиян не удавалось выиграть в этой коронной трековой дисциплине с 1982 года, когда победил Сергей Копылов. Дмитриев долго шёл к своей медали — он становился призёром на четырёх последних первенствах планеты и Олимпийских играх и благодаря своему терпению смог завоевать и медаль высшего достоинства.

Велогонщица Дарья Шмелёва

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Подиум «Вуэльты»

Велогонщик Ильнур Закарин добился не менее значимых успехов в своей дисциплине — шоссейных велогонок. Он стал вторым в «Туре Абу-Даби», проехал знаменитую «Джиро-д'Италия» с пятым результатом, а под конец сезона поднялся на подиум ещё одного грандтура — «Вуэльта». Закарин проводит всего третий сезон в профессиональном велоспорте, а уже вписал своё имя в историю одного из самых изнурительных и бесчеловечных состязаний.

Баскетбольные триумфы

Четвёртое место мужской сборной России на Евробаскете можно воспринимать как успех, особенно на фоне последних выступлений на континентальных чемпионатах. Однако героями уходящего года всё же стоит признать совсем других российских спортсменов, а точнее — спортсменок.

Сначала женская команда по стритболу выиграла чемпионат мира как раз тогда, когда баскетбол «3×3» был включён в программу летних Олимпийских игр. Спустя некоторое время чудо совершила женская юниорская сборная,победившая на своём мировом форуме. В финале команда, ведомая Марией Вадеевой и Раисой Мусиной, одолела американок, завоёвывавших золото последние 12 лет.

Баскетболистки Мария Вадеева и Раиса Мусина

Золотое тхэквондо

На родине тхэквондо в Южной Корее прошёл самый успешный для России чемпионат мира в этом виде спорта. Как и два года назад, отечественные борцы завоевали семь медалей, но на этот раз среди них была одна золотая. Максим Храмцов стал первым россиянином, получившим звание лучшего тхэквондиста планеты. Во время турнира 19-летний спортсмен победил обоих финалистов предыдущего мирового форума в своём весе.

Ещё несколько россиян были близки к золоту, но уступили в решающих схватках. Михаил Артамонов, Антон Котков, Владислав Ларин и Татьяна Кудашова завоевали серебряные медали, а Роман Кузнецов — бронзовую в самой тяжёлой весовой категории. Российская сборная стала второй по количеству наград после хозяев турнира.

В конце года состоялся ещё один важный старт — финал Гран-при, где россияне вновь добились больших успехов. Храмцов перешёл в олимпийскую категорию до 80 кг и занял второе место, а Ларин стал победителем в абсолютном весе.

Водный простор для побед

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште сборная России повторила результат двухгодичной давности с точностью до одной медали — 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Большая часть побед традиционно пришлась на синхронное плавание — гимн России звучал в честь российских девушек и одного молодого человека семь раз, чаще всего — в честь Светланы Колесниченко, превратившейся за несколько дней из девятикратной в 13-кратную чемпионку мира.

Пока синхронисты разыгрывали своим медали, копилка российской сборной пополнилась одной неожиданной золотой наградой. Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали лучшими в синхронных прыжках в воду с трамплина. Когда началась неделя плавания, казалось, что золотой запас уже не пополнится, однако Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков сумели порадовать своих поклонников. Они стали чемпионами в личных дисциплинах, а остальные пловцы помогли довести число наград, завоёванных на дорожках, до десяти — такого с российскими спортсменами не случалось почти четверть века.

Пловчиха Юлия Ефимова

Reuters

Три мушкетёра

После сверхуспешной Олимпиады в Рио-де-Жанейро фехтование можно было бы назвать главным видом спорта в России. Подтверждением этому стали победы российских рапиристов Дмитрия Жеребченко и Инны Дериглазовой, а также шпажистки Татьяны Гудковой на чемпионате мира в Лейпциге.

Кроме того, российские фехтовальщики добыли и три бронзовые награды — постарались Камиль Ибрагимов, женская команда рапиристок и мужская команда шпажистов. В общем зачёте Россия заняла второе место после Италии.

Нейтралитетом по рекордам

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Лондоне оставил неоднозначное впечатление. Российские спортсмены вынуждены были соревноваться под нейтральным статусом и в весьма усечённом составе. Несмотря на это команда заявила о себе, выиграла медали, которые должна была выиграть, а также преподнесла несколько сюрпризов.

Мария Ласицкене заставила весь мир узнать, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций есть свой гимн — именно он играл в честь очередной победы россиянки, которых в уходящем году у неё было очень много. Серебряные медали завоевали Дарья Клишина и Сергей Шубенков, а также новые члены российской сборной — Данил Лысенко, Сергей Широбоков и Валерий Пронкин. С учётом того, в какой серьёзный и долгий кризис была загнана российской лёгкая атлетика, выступление наших спортсменов на главном старте можно считать успешным.

Легкоатлетка Мария Ласицкене

Reuters

Одна золотая медаль ценой пяти

В современном пятиборье успехи российских мужчин не вызывают удивления — достаточно вспомнить недавнюю олимпийскую победу Александра Лесуна в Рио-де-Жанейро. Девушки до настоящего времени оставались на вторых ролях, пока на чемпионате мира в Каире не заявила о себе Гульназ Губайдуллина. Она стала первой за 20 лет победительницей соревнований из России, и для находящейся в расцвете сил спортсменки это только начало славной карьеры.

Художественный триумф

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Пезаро завершился очередной убедительной победой российской школы. На смену Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой, блиставшим на Олимпиаде, пришли сёстры Аверины. Младшая — Дина — стала лучшей в многоборье, а старшая — Арина — заняла второе место. Кроме того, сёстры поделили между собой четыре золотые медали в отдельных упражнениях.

В групповых состязаниях у России по-прежнему всё хорошо — Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Анастасия Татарева, Евгения Леванова, Мария Кравцова и Ксения Полякова победили в многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Только в выступлении с пятью обручами золото досталось не России, а хозяйкам соревнований из Италии.

Гимнастки Дина и Арина Аверины

РИА Новости

Гимнастика на все лады

Старались не отставать от «художниц» и представители спортивной гимнастики. В их честь тоже звучал гимн на чемпионате мира в Монреале. Мария Пасека защитила свой титул в опорном прыжке — она единственная, кто сумел набрать хотя бы в одной попытке 15 баллов.

Другие российские спортсмены золота не завоевали, но всё равно безмерно порадовали. Елена Ерёмина на своём дебютном чемпионате мира стала бронзовым призёром в многоборье и серебряным в любимых брусьях. Давид Белявский собрал такой же урожай в отдельных видах, а Денис Аблязин добавил в свою богатую коллекцию наград серебро на кольцах. Всего россияне завоевали шесть наград — столько же, сколько и победители общего зачёта — китайцы.

Новая надежда в волейболе

В 2017 году мужская сборная России по волейболу обрела нового наставника — Сергея Шляпникова, прошедшего через горнило всех молодёжных национальных команд. Он начал строить новую команду и в первый же сезон добился успеха. На чемпионате Европы его подопечные не проиграли ни одного сета вплоть до финала с Германией, а в нём победили со счётом 3:2 и вернули России золотые медали континентального первенства. По итогам турнира Максим Михайлов был признан самым ценным игроком, а его напарники Сергей Гранкин и Дмитрий Волков вошли в символическую сборную.

Волейболисты сборной России

© Porebski/Press Focus/MB Media/Getty Images

Луковое счастье

В стрельбе из лука этот год выдался удачным для России и особенно для Ксении Перовой. Вице-чемпионка Олимпийских игр и чемпионка мира в командных турнирах добилась невероятных личных успехов. Сначала она стала второй в финале Кубка мира, а через некоторое время была объявлена новой чемпионкой мира. Российские спортсменки не удостаивались такой чести со времён СССР. При этом по итогам квалификации Перова стала только 52-й, и её путь к золоту был невероятно тяжёлым.

Теннисное раздолье

Первого успеха в теннисе России пришлось ждать до марта, когда Елена Веснина выиграла супертурнир в Индиан-Уэллсе, который часто называют пятым турниром Большого шлема. В финале компанию ей составила Светлана Кузнецова. Это был первый российский финал с тех пор, как турнир получил почётный статус «Премьер».

9 апреля одержали победы сразу две российские теннисистки: Дарья Касаткина завоевала первый профессиональный титул в Чарлстоне, а Анастасия Павлюченкова выиграла свой любимый турнир в мексиканском Монтеррее. Менее чем через месяц Павлюченкова одержала и победу в Рабате.

Уимблдонский турнир останется в памяти российских болельщиков благодаря Елене Весниной и Екатерине Макаровой. Они стали победительницами в парном разряде, не проиграв в финале ни одного гейма. Такого в истории Уимблдона не случалось 64 года. В том же месяце Макарова доказала, что всё ещё остаётся одной из ведущих одиночниц, выиграв турнир в Вашингтоне, а на следующей неделе она вместе с Весниной была лучшей в Торонто.

Возвращение Марии Шараповой стало одной из главных тем в теннисе. Сначала российская теннисистка не радовала своей игрой, но к концу сезона разыгралась и выиграла турнир в Тяньцзине. Одновременно Павлюченкова завершила турне по Азии победой в Гонконге.

Первую победу в ATP одержал Андрей Рублёв. Он выиграл скромный турнир в Умаге, но сделал это очень впечатляюще — россиянин не должен был участвовать в основной сетке, но попал в неё благодаря статусу «лаки-лузера». Такие победы вопреки обстоятельствам — крайне редкое для спорта явление.

Теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина

Reuters

Шах и мат соперникам

Урожайным выдался 2017 год и для российских шахматистов. Женская сборная оказалась абсолютно непобедимой на главных турнирах сезона — чемпионате мира в Ханты-Мансийске и Европы на Крите. Мужчины оба раза становились вторыми. А девушки проявили себя и на чемпионате Европы по быстрым шахматам — Екатерина Лагно стала серебряным призёром в рапиде, а в блице весь пьедестал почёта заняли россиянки во главе с Александрой Костенюк.

Можно порадоваться и за двух победителей чемпионатов мира уходящего года: Андрей Есипенко стал лучшим в возрасте до 15 лет, а Евгений Свешников — среди ветеранов старше 65 лет.