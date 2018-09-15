С огромным отрывом: сборная России завоевала золото в командном многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

В Софии завершился предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике. Сборная России одержала победу в командном многоборье, завоевав седьмую золотую медаль на турнире. Днём ранее Дина Аверина выиграла золото в личном многоборье, а Александра Солдатова в этой же дисциплине завоевала бронзу.

Накануне последнего дня турнира чемпионат мира по художественной гимнастике в Болгарии можно смело назвать сверхуспешным для сборной России. Спортсменки в очередной раз продемонстрировали своё превосходство как в личных, так и в командных дисциплинах. Девушки первенствовали во всех видах программы, а главной героиней соревнований стала Дина Аверина, которая завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом, и булавами, а также в групповом многоборье. Ей не удалось стать лучшей лишь в упражнениях с лентой, в котором сильнее всех оказалась её соотечественница Александра Солдатова.

Коллективный успех

В командном многоборье российские спортсменки не опустили планку и принесли в копилку сборной ещё одну золотую медаль. Мария Кравцова, Евгения Леванова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова, Анастасия Татарева и Мария Толкачёва набрали 46,300 балла и заняли безоговорочное первое место. Почти полтора очка им уступили итальянки (44,825), а третьими стали спортсменки из Болгарии (42,050).

Причём россиянки показали лучшие результаты в обеих дисциплинах, набрав больше 23 очков в каждой из них. Они были сильнее своих оппоненток в упражнениях как с пятью обручами, так и с тремя мячами и двумя скакалками.

Как рассказала Толкачёва, победа на чемпионате мира в Софии имеет для неё огромное значение сразу по нескольким причинам.

«Конечно, мы очень счастливы. Тем более что попадание в тройку дало нам путёвку на Олимпиаду (в Токио в 2020 году. — RT). Медаль в многоборье, как всегда говорит Ирина Александровна (Винер-Усманова. — RT), олимпийская. Мы выполнили свою задачу. Но, как мы всегда говорим, сошли с пьедестала — и всё забываем. Будем работать и с новыми силами выступать завтра», — поделилась радостными эмоциями гимнастка.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова похвалила своих спортсменок, отметив, что в ходе выступления не было провалов и остановок.

«С обручами они без сучка без задоринки выполнили сложнейшую программу, причём сделали это выразительно. За две с половиной минуты очень нелегко создать четыре образа. Что касается скакалок и мячей, то там дискотечная, ритмичная музыка, они должны были зажечь. Девчонки со всем справились, получили заслуженные оценки и заняли первое место с огромным отрывом. На самом деле, в групповых упражнениях такое бывает нечасто. Они заслужили сегодня четвёрку с двумя плюсами. От меня такую оценку они получают очень и очень редко. Я довольна», — призналась Винер-Усманова.

Стоит отметить, что в данной дисциплине сборная России побеждает на третьем чемпионате мира подряд. В последний раз россиянки опускались ниже первого места в 2014 году, когда стали лишь четвёртыми. Золото тогда досталось Болгарии, а серебро и бронза — Италии и Белоруссии соответственно.

Спортсменки сборной России

© Владимир Песня / РИА Новости

Пятое золото Авериной

Днём ранее Дина Аверина и Александра Солдатова в очередной раз порадовали российских болельщиков, поднявшись на пьедестал почёта в личном многоборье. Дина завоевала пятую награду высшего достоинства, а Александра довольствовалась бронзой. Победительница продемонстрировала практически идеальное выступление, превзойдя своих оппоненток во всех дисциплинах, кроме обруча, где лучшие баллы показала её соотечественница, но всё равно уступила серебро представительнице Израиля Ашрам Линой. Виной тому стала осечка в упражнениях с лентой, где она набрала почти на два очка меньше своей соперницы (17,050 против 18,900).

Линой Ашрам (Израиль) — серебро, Дина Аверина (Россия) — золото, Александра Солдатова (Россия) — бронза

© Владимир Песня / РИА Новости

При этом Солдатова заявила, что этот чемпионат мира стал «самым успешным и эмоциональным» в её карьере.

«Попасть в финал было шоком. Булавы я вообще не готовила, думала: «Как я буду выступать?» Но собралась. Это колоссальный опыт и огромное счастье. Не поняла, как получилась ошибка в ленте. Поворачиваюсь — и вижу, что всё, как в замедленном сне. Снаряд потерян», — цитирует спортсменку РИА Новости.

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Дина Аверина, которая стала восьмикратной чемпионкой мира, рассказала, что посвящает победу в многоборье своей сестре Арине.

«Чувствую радость и усталость. Я действительно очень рада, потому что сама пообещала Арише, что завоюю эту золотую медаль для неё и подарю ей. Если бы не её поддержка, я вообще, боюсь, не вышла бы выступать», — призналась Аверина.

По словам главного тренера национальной команды Ирины Винер-Усмановой, несмотря на колоссальное превосходство, Авериной пришлось очень непросто в финале личного многоборья.

«Дина — большой молодец, упражнения с лентой она на соревнованиях в Болгарии ещё не делала, нам пришлось её серьёзно настраивать. Было нелегко, но она справилась. Она действительно допустила в самом конце программы ошибку, но при таком преимуществе, с такой сложностью программы она ничего не потеряла. Более того, Аверина выполнила все сложные элементы, хотя и могла дать себе возможность чуть-чуть расслабиться», — рассказала Винер-Усманова.