Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье

Короткая ссылка
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали на чемпионате мира в групповом многоборье.
Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье
  • РИА Новости

Национальная команда России, в составе которой выступали Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова, набрала 46,300 балла.

Второе место заняла сборная Италии (44,825 балла), тройку призёров замкнула национальная команда Болгарии (42,050 балла).

Благодаря победе Россия получила лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Ранее чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выступили с обращением к сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить