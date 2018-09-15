Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповом многоборье

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали на чемпионате мира в групповом многоборье.

Национальная команда России, в составе которой выступали Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова, набрала 46,300 балла.

Второе место заняла сборная Италии (44,825 балла), тройку призёров замкнула национальная команда Болгарии (42,050 балла).

Благодаря победе Россия получила лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Ранее чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины выступили с обращением к сборной России по футболу.