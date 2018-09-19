Изнурительный марафон: сборная России по волейболу в пяти сетах уступила Сербии на групповом этапе ЧМ

Сборная России по волейболу завершила первый групповой этап чемпионата мира поражением. Подопечные Сергея Шляпникова уступили в пяти сетах команде Сербии. Такой результат помог избежать встреч с Бразилией и Францией в следующем раунде. Теперь россияне сыграют с хозяевами турнира Италией, Нидерландами и Финляндией.

Обычно матчи группового этапа между командами, которые уже пробились в следующий раунд, не имеют никакого смысла — в таких играх можно взять передышку и сыграть в своё удовольствие. Но на чемпионате мира по волейболу применяется такой формат, который никак не позволяет расслабиться. Хотя сборные России и Сербии уже получили путёвки в следующий этап, матч между ними оставался чрезвычайно важным. Ведь его результаты будут учитываться и в будущем, когда группа из шести команд сократится до четырёх. А из неё, если выигранных сетов будет маловато, можно и со второго места не пройти дальше.

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Даже если бы эта встреча была товарищеской, в ней бы всё равно присутствовал особый накал борьбы. Ведь подопечные Сергея Шляпникова проигрывали сербам на двух последних чемпионатах мира, да и в Лиге наций именно балканцы нанесли россиянам единственное поражение в пяти сетах.

Разминка в матче с Камеруном окончательно вернула в состав связующего Сергея Гранкина. Обрёл место у сетки Ильяс Куркаев, заменивший Артёма Вольвича. Остальной квартет игроков был достаточно предсказуем. Максим Михайлов оставался основным диагональным, несмотря на то, что в прошлой игре Виктор Полетаев набрал больше всех очков. Не вызывало вопросов присутствие на площадке Егора Клюки, Дмитрия Мусэрского и Дмитрия Волкова.

Сербы своими ошибками позволили россиянам завладеть ранним преимуществом. Разница в счёте продолжала увеличиваться, но разгрома ко второму перерыву не произошло. Урош Ковачевич удачно скинул мяч, а затем вколотил в площадку два эйса подряд. Его успехи вдохновили партнёров, и после тайм-аута команды одновременно владели 17 очками.

Два раза россияне выходили вперёд, но бесполезный прежде Александр Атанасьевич сумел переломить ход сета, обыграв Михайлова у сетки. После обмена неточными ударами россияне остановились — при счёте 20:21 не в свою пользу подопечные Шляпникова проиграли три розыгрыша подряд. Один блок-аут в исполнении Волкова партию не спас.

Второй сет начался так же, как и первый — с 8:5 в пользу России. Удерживать преимущество удавалось за счёт непредсказуемых пасов Гранкина — едва ли не любой игрок мог оказаться на ударной позиции после его передач. Россияне повели с разницей в пять очков, но этот гандикап был уничтожен Марко Ивовичем. Вновь концовку сета предстояло разыграть на нервных качелях.

Сербам уже практически не удавалось выходить вперёд, а в плане психологии это имело большое значение. Но и россиянам было крайне сложно добиться двухочкового перевеса. Все усилия едва не оказались напрасными из-за ошибки Куркаева. При счёте 22:22 он прыгнул, чтобы поставить блок Сречко Лисинацу, но в последний момент убрал руки. В итоге и избежать мощного удара не удалось, и в защите никто не стал страховать. Шляпников тут же взял тайм-аут и устроил выговор блокирующему, но в составе оставил — сет ещё не был проигран.

Михайлов тут же восстановил равновесие. Атанасьевич «принёс» России сетбол, но тут же исправился, переиграв тройной блок. Второй сет затянулся, но ненадолго — Волков набрал два очка подряд, и счёт стал 26:24.

К началу третьей партии стало понятно, в какую дальнейшую группу будут распределены участники матча. Победитель отправлялся к Франции, Аргентине и Польше, а проигравшая команда — к Италии, Нидерландам и Финляндии. Второй вариант стал более предпочтительным, хотя голландцы успели обыграть и Францию, и грозную Бразилию. Но с грузом в виде одного лишнего поражения всё равно никому не хотелось шагать дальше. И матч продолжился в прежней бескомпромиссной борьбе.

В результате сербам впервые удалось повезти к первому техническому перерыву. Перевес в одно очко не казался смертельным, но Александр Атанасьевич своей подачей развил его до 13:8. В этот момент россиянам необходимо было свести к минимуму все ошибки, но у Михайлова рассыпалась игра. Вышедший на площадку Полетаев никакого влияния на развитие событий не оказал — у сербов очень слаженно работал блок. Ещё парой неотразимых ударов Атанасьевич довёл партию до сетбола для своей команды, на котором Юрий Бережко подал в аут, и брать повтор, чтобы его оспорить, было вовсе не обязательно. Третий сет россияне проиграли с ужасающим счётом — 17:25.

Но такая же участь ждала соперников в четвёртой партии. Волков и Клюка разыгрались так, что россияне вели с двукратным перевесом — 14:7.

Great save by Serbia 🇷🇸 to keep the rally going, but Russia's 🇷🇺 #18 Egor Kliuka has the emphatic finish to end it! #FIVBMensWCH#volleyball#volleyballWCHspic.twitter.com/DH1Lo37nKz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 18 сентября 2018 г.

Растерять такое преимущество было невозможно. И хотя сербы привычно прибавили к концу сета, вновь грозной силой у победителей Лиги наций стал Михайлов. Вся команда ждала его эйса, который сделал счёт 22:18. Последние розыгрыши партии практически все заканчивались чьими-то ошибками, но зато подача Бережко на сетболе была точна — 25:22 в пользу России, и матч перешёл на тай-брейк.

Пятый сет начинался для россиян оптимистично — Мусэрский набирал очки, которые недобрал в третьей партии, и сделал счёт 7:3 в пользу своей команды. Сербы некоторое время держались на расстоянии трёх очков, но при счёте 8:11 перешли в наступление — они выиграли пять розыгрышей подряд. На них словно снизошло провидение — Лисинац два раза подал навылет и дважды его партнёры поднимали мячи после атак Клюки. Когда сербский блокирующий наконец-то подал в аут, тут же ошибся и Михайлов. Эйс Атанасьевича поставил точку в матче, продлившемся почти три часа.

Из южного Бари сборная России переедет в северный Ассаго. С 21 по 23 сентября подопечные Шляпникова проведут матчи с итальянцами, голландцами и финнами. Победитель группы сразу пройдёт в третий раунд, а обладателю второго места придётся сравнивать свои результаты с чужими, и только две команды-преследовательницы из четырёх продолжат борьбу.