«Уникальная команда с прекрасным подбором мастеров»: мужская сборная России по волейболу стартует на чемпионате мира

В среду мужская сборная России по волейболу проведёт первый матч на чемпионате мира. Всероссийская федерация волейбола поставила перед командой задачу завоевать медали. Специалисты и соперники считают подопечных Сергея Шляпникова главными фаворитами турнира и уверены, что россияне могут одержать победу на форуме впервые с 1982 года.

История

Очередной чемпионат мира по волейболу на данный момент остаётся единственным, который не покорился мужской сборной России, в отличие от Кубка мира, чемпионата Европы, Мировой лиги, Лиги наций и Олимпийских игр.

Последний раз золото первенства планеты среди мужчин завоёвывали ещё советские волейболисты в 1982-м. Максимум же российской сборной — серебро на форуме 2002 года. Тогда подопечные Геннадия Шипулина в финале в упорной борьбе уступили бразильцам со счётом 2:3.

С тех пор выше пятого места на ЧМ сборная не поднималась. На этой строчке завершили российские волейболисты и последнее первенство планеты в 2016-м. Тогда отечественная команда не смогла выйти в плей-офф по итогам третьего группового этапа, уступив Польше и Бразилии.

После этого у российской дружины сменился главный тренер, и уже под руководством Сергея Шляпникова она завоевала золото прошлогоднего чемпионата Европы в Польше. А в июле отечественная команда развила свой успех, выиграв первую в истории Лигу наций, пришедшую на смену Мировой лиге.

При этом Шляпников привёз на турнир сборную в обновлённом составе. Тренерский штаб дал возможность лидерам передохнуть после тяжелейшего сезона, что не помешало России, несмотря на жесточайший график матчей, пробиться в финальный раунд, а затем и в плей-офф. В финале подопечные Шляпникова оказались сильнее Франции — 3:0.

Интересно, что Всероссийская федерация волейбола (ВФБ) официально поставила перед сборной задачу на ЧМ — завоевать медали, не уточнив их достоинство.

«Команде, которая выехала на чемпионат мира, это по силам. Цели ставятся от игры к игре, потому что на этом чемпионате мира такая формула, что каждая игра приобретает особое значение», — приводит слова генерального секретаря федерации Александра Ярёменко РИА Новости.

Формат

Календарь ЧМ выглядит гораздо более запутанным, чем календарь Лиги наций. По сравнению с предыдущим первенством планеты он претерпел некоторые изменения. Сперва 24 финалиста будут разбиты на четыре группы по шесть команд. Затем по четыре сильнейших сборных из каждой группы распределят в четыре квартета.

Наконец, в третий групповой этап пробьются шесть сильнейших: победители групп и две лучших сборных из числа занявших вторые места. В результате в плей-офф пробьются по две сборных из каждой тройки.

Таким образом, добравшиеся до полуфинала команды гарантированно проведут по 12 матчей, и такой темп может выдержать далеко не каждый коллектив.

Сборной России не привыкать играть в таком графике. На первом групповом раунде подопечные Шляпникова сразятся с США, Сербией, Австралией, Тунисом и Камеруном в итальянском городе Бари. Самыми опасными соперниками отечественных волейболистов видятся представители Северной Америки и Европы. К слову, главный тренер звёздно-полосатых Джон Спироу перед началом турнира назвал сборную России «уникальной командой».

«У Шляпникова лучшая команда мира на данный момент. У них отличное сочетание молодых игроков и опытных ветеранов, таких, как Максим Михайлов, Сергей Гранкин, Дмитрий Мусэрский. Не думаю, что у кого-то сейчас есть безотказное оружие против России. Эти ребята берут как мощью и габаритами, так и навыками. Уникальная команда с прекрасным подбором мастеров. Россию можно победить, но для этого в конкретный день должно сложиться многое», — признался специалист.

Букмекеры и эксперты разделяют мнение наставника. По мнению подавляющего большинства, именно сборная России имеет наибольшие шансы на победу в турнире. Её главными соперниками в борьбе за титул должны стать Франция и Бразилия. Италию, Сербию и США причисляют к тёмным лошадкам, которые также при благоприятном стечении обстоятельств способны преподнести сюрприз.

Состав

В целом, по сравнению с чемпионатом Европы, ростер сборной России не претерпел сильных изменений. Не попали в заявку лишь опытный блокирующий «Зенита» Андрей Ащев, либеро «Белогорья» Валентин Голубев и диагональный польского «Чарни» Максим Жигалов. Зато остались в строю все многолетние лидеры.

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Полностью ростер сборной на турнир выглядит следующим образом: связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин; диагональные — Максим Михайлов, Виктор Полетаев; блокирующие — Илья Власов, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский; доигровщики — Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Алексей Родичев; либеро — Алексей Вербов, Александр Соколов.

Пожалуй, главным сюрпризом для болельщиков стало возвращение 36-летнего Вербова. Либеро казанского «Зенита» дебютировал в национальной команде ещё в 2004-м и выиграл вместе с ней чемпионат Европы и Мировую лигу, а также дважды брал бронзовые медали Олимпийских игр. В целом на счету спортсмена более 200 матчей за сборную.

Но в 2016-м на фоне травм Вербов объявил о завершении международной карьеры и едва не закончил с волейболом вообще. Некоторое время Алексей даже исполнял в «Зените» роль играющего тренера.

В результате проблемы со здоровьем остались в прошлом, и опытнейший Вербов вновь изъявил желание помочь сборной.

«Правильно говорят, что все болячки идут от головы. После того, как я отпустил ситуацию и сконцентрировался больше на совмещении должностей в «Зените», моё физическое состояние стало гораздо лучше. Настолько лучше, что опять в сборную позвали. А если есть силы, то как можно отказаться от турнира, побывать на котором мечтает каждый спортсмен?», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Попал в заявку и другой важнейший для сборной волейболист Дмитрий Мусэрский. Ещё пару лет назад спортсмен конфликтовал со Шляпниковым и из-за этого пропустил Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Тренер тогда отправил блокирующего домой с предолимпийского сбора, посчитав, что тот не готов выкладываться на сто процентов. Мусэрский же ссылался на проблемы со здоровьем.

В итоге стороны обменялись парой жёстких заявлений, а Дмитрий даже отметил, что не хочет выступать за сборную.

Шляпников поступил мудро и предоставил волейболисту год паузы, после чего вернул Мусэрского в команду. Уже с ним в составе сборная выиграла Лигу наций. А после турнира спортсмен решил круто изменить свою карьеру и из родного «Белогорья» перебрался в японский «Сантори Сандбёрз».

«Да, у меня были сомнения насчёт того, мог ли я помочь сборной России в том состоянии. Я же прекрасно чувствую его и понимаю, готов выдать максимум или нет. При этом не мог навязываться, но желание играть на высоком уровне было огромным. К счастью, Сергей Константинович Шляпников вызвал меня в сборную, мы откровенно поговорили, поняли друг друга и приступили к совместной работе. Никаких проблем не возникало и не возникает, и мне это нравится», — цитирует Мусэрского «Спорт-экспресс».