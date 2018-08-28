Волейболист Мусэрский объяснил, почему решил продолжить карьеру в Японии

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в японском клубе «Сантори Санбёрдз».

«Я для себя понимал, что если и уезжать из России, то только в Японию. Это была моя мечта», — приводит слова Мусэрского Sports.ru.

Он отметил, что впервые попал в Японию в 2011 году, когда выступал за сборную России на Кубке мира, и тогда проникся любовью к Стране восходящего солнца.

«Японцы — как взрослые дети. У них на всё неподдельное восхищение. Мне импонирует уважительное отношение японцев друг к другу, независимо от статуса. Отношение болельщиков к игрокам. Такого нет нигде. Я не говорю, что где-то лучше или хуже. Просто там по-особому. Это нужно прочувствовать. Я хочу показать эту страну семье и до сих пор считаю, что каждый человек обязан побывать в Японии. Это другой мир, отличный от Европы, России или Америки», — добавил волейболист.

Ранее стало известно, что Мусэрский перешёл в японский клуб «Сантори».