«После его ухода будет тяжело»: Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Как сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, атлет отказался от работы тренером в национальной команде и принял решение вернуться в Южную Корею. Президент ОКР Станислав Поздняков поблагодарил уроженца Сеула за выступление на Олимпийских играх в Сочи и заверил, что его достижения навсегда останутся в памяти болельщиков.

Один из главных героев зимних Игр 2014 года в Сочи Виктор Ан завершил карьеру. Шестикратный олимпийский чемпион объявил о своём решении президенту Федерации конькобежного спорта России Алексею Кравцову. Кроме того, легендарный атлет отказался от должности наставника в составе национальной команды страны.

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«Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определённых обстоятельств, прежде всего семейных, он решил поступить именно так», — заявил Кравцов ТАСС.

По словам главы федерации, Ан собирался завершить карьеру после выступления на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсмена до соревнований, поставив крест на его амбициях.

«Бесспорно, для него это стало тяжёлым ударом. Предполагалось изначально, что эти Игры должны стать последними в его карьере, он готовился прекращать свои выступления», — пояснил Кравцов.

Как отметил президент федерации, триумфальное выступление 32-летнего атлета на Олимпиаде 2014 года открыло для российских болельщиков такую дисциплину, как шорт-трек.

«Он поднял этот вид спорта на максимальную высоту. После того как Ан блестяще выступил в Сочи, много ребят и девчонок приняли решение заниматься спортом. Сборная России по шорт-треку также сильно подтянулась с приходом Ана, мы многому научились у него», — заключил Кравцов.

Станислав Поздняков признался, что уход из спорта такого прославленного атлета, как Виктор Ан, вызывает у него искреннее сожаление.

«Мы с уважением относимся к его решению вернуться в Южную Корею. В этой ситуации остаётся только поблагодарить его за всё, что он сделал для развития шорт-трека в нашей стране, за его яркое и запоминающееся выступление на Олимпиаде в Сочи. Это останется в памяти всех российских болельщиков», — сказал Поздняков.

Также глава российского спорта пожелал шестикратному олимпийскому чемпиону удачи в будущих начинаниях и выразил мнение, что Ан обязательно вернётся в шорт-трек в том или ином качестве.

Не исключено, что одной из причин завершения карьеры стала серьёзная травма колена, которая беспокоила Ана на протяжении последних лет. Именно хроническое повреждение помешало спортсмену выступить на чемпионатах мира и Европы в 2015 году, а его долгожданное возвращение на лёд состоялось лишь два года спустя.

«Ан — человек возрастной, он уже всего добился. Тем более в последние годы у него были травмы. Перед Олимпиадой в Сочи он четыре года лечил колено. Сейчас в шорт-треке большая конкуренция, думаю, он принял взвешенное решение. Это легендарный человек, но он уже не юноша, всё логично», — приводит «Российская газета» слова серебряного призёра Игр 2006 года по конькобежному спорту Дмитрия Дорофеева.

По словам бывшего партнёра Ана по сборной России Вячеслава Кургиняна, приход южнокорейца в национальную команду сыграл огромную роль в становлении шорт-трека в стране.

«Когда Виктор переехал в нашу страну и принял российское гражданство, он сразу заявил, что намерен выступить на Олимпийских играх в Сочи. Мы все очень обрадовались, когда этот спортсмен присоединился к нам, так как в то время шорт-трек в стране был немного в плачевном состоянии. У нас были очень редкие медали на этапах Кубка мира и отсутствовали какие-либо достойные результаты на мировых первенствах», — заявил Кургинян ТАСС.

Призёр чемпионатов мира и Европы сказал, что для российских шорт-трекистов Ан стал примером для подражания, к которому тянулись все атлеты.

«Этот спортсмен всегда выделялся выдающимися техническими способностями, это такой, можно сказать, бог шорт-трека, который также был для нас примером поведения на тренировках и в быту», — считает Кургинян.

Он уверен, что отсутствие Ана не может положительно сказаться на российской команде, но также считает, что в нынешней сборной есть кому занять его место.

«После его ухода, конечно же, будет тяжело. Особенно молодым спортсменам, так как у них перед глазами уже не будет такого яркого примера для подражания. С другой стороны, у нас в команде уже сформировались другие лидеры: Семён Елистратов, София Просвирнова, Денис Айрапетян, которые также уже могут быть ориентирами для молодёжи. В эстафетах нашей команде Виктора, конечно же, будет не хватать, но сам тренировочный процесс без его участия сильно не пострадает, ведь Ан уже сделал всё что мог», — заключил Кургинян.

Будущая звезда шорт-трека Ан Хён Су родился в Южной Корее 23 ноября 1985 года, а первые успехи пришли к нему 17 лет спустя. На первенстве планеты в Монреале он завоевал одну бронзовую и две серебряные медали, а также помог своей национальной команде выиграть золото в эстафете.

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В следующие пять лет карьера Ана стремительно пошла в гору. Вплоть до 2007 года он успел завоевать ещё 17 золотых медалей на чемпионатах мира, добавив к этому три награды высшего достоинства на Олимпийских играх в Турине.

Однако головокружительные успехи южнокорейских спортсменов привели к расколу в команде. Отец Ана устроил конфликт с президентом Союза конькобежцев Южной Кореи, заявив, что тренер национальной команды намеренно не общается с его сыном. По словам отца, причиной такого отношения стал сговор наставника с другими атлетами с целью не дать Хён Су стать абсолютным чемпионом мира.

Следующий год оказался для Ана одним из самых тяжёлых. В январе на одной из тренировок спортсмен въехал в ограждение и получил травму, которая будет беспокоить его всю оставшуюся карьеру. Врачи диагностировали перелом коленного сустава, а атлету предстояла долгая процедура лечения. Он смог вернуться лишь в сентябре и назвал своей главной целью выступление на Играх 2010 года в Ванкувере. Однако повреждение серьёзно сказалось на кондициях Хён Су и он не смог квалифицироваться на Олимпиаду, заняв лишь седьмое место в ходе отборочного турнира.

В августе 2011 года стало известно о намерении Ана сменить спортивное гражданство с целью выступать за Россию. Атлет признался, что его главной задачей является участие в Олимпиаде 2014 года. Уже в декабре был подписан указ о выдаче спортсмену паспорта. Трёхкратный олимпийский чемпион взял себе имя Виктор Ан.

Именно под российским флагом он стал восьмикратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира и завоевал три медали в Сочи. Ан стал лучшим на дистанциях 1000 и 500 метров, а также принёс сборной России победу в эстафете.

Последующие четыре года Ан посвятил себя подготовке к Олимпиаде 2018 года, которая проходила в родном для него Пхёнчхане. Однако менее чем за месяц до соревнований МОК принял решение не приглашать Виктора на Игры без объяснения причин. В ответ уроженец Сеула написал письмо в комитет, но добиться пересмотра решения ему не удалось.