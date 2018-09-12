ВФВ объявила задачу перед сборной России по волейболу на чемпионате мира

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил о задаче, поставленной перед сборной России на чемпионате мира 2018 года, который проходит в Италии и Болгарии.
ВФВ объявила задачу перед сборной России по волейболу на чемпионате мира
  • РИА Новости

«Цели были поставлены — завоевание медалей. Команде, которая выехала на чемпионат мира, это по силам. Задачи ставятся от игры к игре, потому что на этом чемпионате мира такая формула, что каждая игра приобретает особое значение», — приводит слова Ярёменко РИА Новости.

Он также добавил, что основной задачей является демонстрация лучшей игры в каждом матче, а оценивать дальнейшие перспективы нужно потом.

Стартовый матч на ЧМ сборная России проведёт с командой Австралии 12 сентября, начало — в 18:00 мск.

Ранее женская сборная России по волейболу заняла второе место на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет.

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