ВФВ объявила задачу перед сборной России по волейболу на чемпионате мира

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил о задаче, поставленной перед сборной России на чемпионате мира 2018 года, который проходит в Италии и Болгарии.

«Цели были поставлены — завоевание медалей. Команде, которая выехала на чемпионат мира, это по силам. Задачи ставятся от игры к игре, потому что на этом чемпионате мира такая формула, что каждая игра приобретает особое значение», — приводит слова Ярёменко РИА Новости.

Он также добавил, что основной задачей является демонстрация лучшей игры в каждом матче, а оценивать дальнейшие перспективы нужно потом.

Стартовый матч на ЧМ сборная России проведёт с командой Австралии 12 сентября, начало — в 18:00 мск.

Ранее женская сборная России по волейболу заняла второе место на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет.